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Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Bakan Koca'dan açıklama!

27.11.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin gelişmeler, adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımına ilişkin son detayları aktardı. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 personelin istihdam edileceği duyuruldu. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Bakan Koca'dan açıklama!

Sağlık Bakanlığı personel alımı gündemdeki yerini koruyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, "Başvuru Kılavuzları İŞKUR'a, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi." dedi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzunda yer alacak. 85 bin kadrodan ilk etapta 42 bin 500 personelin alımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Bakan Koca'dan açıklama!

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımı için yaptığı açıklamada, "31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

TARİH VERİLDİ!

27 bin hekimin atanmasına ilişkin konuşan Bakan Koca, "En geç 15 Ocak'a kadar 27 bin hekimin açıktan atamalarını yapacağız. Hekimlerimizin verimliliğini artırmaya çalışıyor, bunun için de 32 bin tıbbi sekreter alıyoruz" ifadelerini kullandı.

MÜLAKAT OLMAYACAK!

Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecine ilişkin detayları aktaran Bakan Koca, "Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız” demişti.


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