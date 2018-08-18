Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin normal çalışma günlerinde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da kesintiye uğramaması için genelge yayımladı.

Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre, bayram süresince üniversite ve özel sektöre ait acil servislerinde, artan iş hacmini karşılayabilecek nitelik ve kapasiteye yönelik tedbirler alınacak.

Genelge uyarınca yataklı tedavi kurumları, vaka bilgilerini, boş, dolu ve toplam yatak durumlarını, servislerin seviye bilgilerini, fiilen çalışan nöbetçi hekim listelerini güncel ve doğru olarak komuta kontrol merkezine bildirecek.

Bayram tatili boyunca özellikle kanser hastalarının tedavilerinin aksamaması için radyoterapi hizmetleri planlanan tedavi protokollerine uygun olarak sürdürülecek ve hasta mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek.

Diyaliz, replantasyon, kalp cerrahisi-yanık ve organ nakli gibi özellikli hizmet sunumu ve tıbbi laboratuvarlar, ultrason-MR-tomografi-röntgen vb. görüntüleme birimleri ile hasta yatırılan kliniklerde günün her saatinde kesintisiz hizmet sunulacak.

Ayrıca evde sağlık hizmetleri kapsamında önceden planlanmış ev ziyaretleri, hastaların devam etmekte olan ilaç uygulaması, tıbbi bakım işlemleri de aksatılmadan sürdürülecek.

