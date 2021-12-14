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Sağlık Bakanlığından Çince yazılı Covid-19 aşısı iddialarına cevap: BioNTech bir Uzakdoğu ülkesi için üretmişti

14.12.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı, ismi bilinmeyen aşı kullanıldığı iddiasıyla basında yer alan flakonların, BioNTech firmasının bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşılara ait olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Yönlendirilen aşıların üzerinde yer alan etiketlerin Türkiye’de değiştirilmesi soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için etiket değişimi yapılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanlığından Çince yazılı Covid-19 aşısı iddialarına cevap: BioNTech bir Uzakdoğu ülkesi için üretmişti

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya yer alan ve bazı yazılı basın organları tarafından da yayınlanan ’Türkiye’de ismi bilinmeyen Covid-19 aşısı kullanıldığına’ dair iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.

"AŞILAR BIONTECH FİRMASINA AİT"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İsmi bilinmeyen aşı kullanıldığı iddiasıyla sosyal medya ve yazılı basında yer alan flakonlar ülkemizde kullanım onayına sahip BioNTech firmasının bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşılara aittir.

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"UZAKDOĞU ÜLKESİ İÇİN ÜRETTİĞİ AŞILAR ÜLKEMİZE YÖNLENDİRİLDİ"

Bakanlığımız ülkemizde Covid-19 aşılarının henüz yeterli bir miktarda olmadığı dönemde BioNTech firmasından tedariği hızlandırmasını talep etmiştir. Bunun üzerine BioNTech firması bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşıları ülkemize yönlendirmiştir.

"BOZULMAMASI İÇİN ETİKET DEĞİŞİMİ YAPILMADI"

Yönlendirilen aşıların üzerinde yer alan etiketlerin Türkiye’de değiştirilmesi soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için etiket değişimi yapılmamıştır. Sonuç olarak sosyal medya ve yazılı basında yer alan aşılar, açıklama metnin sonunda yer verilen aşı paketi ve flakonu görselinde görüleceği üzere BioNTech firması tarafından üretilmiştir”

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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