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"Sağlık Bakanlığının osteoporoz çalışmalarını teşvik etmesini bekliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 16:07 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şansın Tüzün: - "Dünyada kemik kırıklarına yönelik ciddi bir farkındalık var. Biz de özellikle ilk kemik kırığını geçiren kişileri yakalamak için Sağlık Bakanlığının osteoporoza yönelik çalışmaları teşvik etmesini ve destek olmasını bekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şansın Tüzün, dünyada kemik kırıklarına yönelik ciddi bir farkındalık olduğunu belirterek, "Biz de özellikle ilk kemik kırığını geçiren kişileri yakalamak için Sağlık Bakanlığının osteoporoza yönelik çalışmaları teşvik etmesini ve destek olmasını bekliyoruz." dedi.

Prof. Dr. Tüzün, 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü etkinlikleri kapsamında "Sağlıklı Buluşmalar" çatısı altında düzenlenen toplantıda, hastalıktan korunma yolları ile ikincil kırılmayı önleme hizmeti sunulan Kırık Danışma Servisleri (FLS) hakkında bilgi verdi.

Dünyada 3 kadından birini ve 50 yaş üzerindeki 5 erkekten birini etkileyen osteoporozun, dünyada 200 milyon kadını etkisi altına aldığını anlatan Tüzün, yaşlı nüfusu hızla artan Türkiye'de 20 yıl içinde "kalça kırığı salgını" yaşanabileceğini söyledi.

Dünya Osteoporoz Vakfı verilerine göre, Türkiye'nin kalça kırıkları yönünden "yüksek riskli ülkeler" arasında yer aldığını, Türkiye'de 50 yaş üzeri kadınların yaşam boyu kalça kırığı geçirme oranının yüzde 15 olduğunu anlatan Tüzün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kırık Danışma Servisleri, Uluslararası Osteoporoz Vakfı'nın (IOF), osteoporoza bağlı ikincil kırığın önlenmesine yönelik hayata geçirdiği küresel bir programdır. Kırığı Yakala Programı dediğimiz çalışma, çok büyük bir önem ve anlama sahip. FLS ile osteoporoz nedenli kırıkların takip ve tedavisindeki alanı tamamlamak, hastaların takip ve tedavisi ile sağlık hizmetleri arasındaki iletişimi oluşturmak amaçlanıyor. IOF, tüm dünyada bu servislerin açılmasını teşvik ediyor. Dünyada an itibarıyla 43 ülkede 371 FLS bulunuyor. Türkiye'de ilk FLS merkezini, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ile Ortopedi ana bilim dallarının iş birliği ile kurduk ve IOF dünya haritasındaki yerimizi aldık."

- "Dünyada kemik kırıklarına yönelik ciddi bir farkındalık var"

Sağlık Bakanlığının gerçekleştirdiği çalışmalara, osteoporozu da acilen dahil etmesi gerektiğini vurgulayan Tüzün, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2030'a kadar 65 yaş üstü kişilerdeki geriatrik popülasyon, yüzde 17 gibi bir orana ulaşacak. Dolayısıyla bizim geriatrik popülasyonun sağlık problemlerine hazırlıklı olmamız lazım. İleri yaşlarda görülen en büyük problemler, iskelet sistemi olduğu için dünyada kemik kırıklarına yönelik ciddi bir farkındalık var. Biz de özellikle ilk kemik kırığını geçiren kişileri yakalamak için Sağlık Bakanlığının osteoporoza yönelik çalışmaları teşvik etmesini ve destek olmasını bekliyoruz çünkü kırıklar aslında 'geliyorum' diyor. Bir kırığı geçiren de ikinci kırık, ilk bir yıl içerisinde beş kat daha fazla kırık riski oluşuyor."

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ikincil kırık İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa osteoporoz Şansın Tüzün

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