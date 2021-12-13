Sağlık personeli alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Bakan Koca açıkladı!

Bakan Koca, daha önce duyurulan sağlık personeli alımı ile ilgili yeni bir duyuruda bulundu. Başvuruların ne zaman ve nereden yapılacağı ise vatandaş tarafından merak konusu oldu.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bakan Fahrettin Koca, sağlık personeli alımı hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30.000’i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapılmıştır. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM’ye gönderildi."

Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS PUANINA GÖRE, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli Personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye verilmiştir.

10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Koca, başvuruların nasıl ve nereden yapılacağı ile ilgili ise şöyle konuştu:

"TERCİH KILAVUZU, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir."



