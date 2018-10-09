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Sağlık personeline işaret dili eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 13:45 | Son Güncelleme

Samsun'da işitme engellilerin daha rahat sağlık hizmeti alabilmesi için hasta karşılama görevinde çalışan personele işaret dili eğitimi veriliyor

Sağlık Bakanlığının Milli Eğitim Bakanlığıyla işbirliği içinde yürüttüğü proje kapsamında, işitme engellilerin sağlık hizmetlerinden daha rahat yararlanabilmesi için sağlık çalışanlarına işaret dili eğitimi veriliyor.

Samsun Sağlık Müdürlüğünce, engellilerin mağduriyet yaşamaması için sağlık çalışanlarına işaret dili eğitimi verilmeye başlandı.

Engelliler ile çalışanlar arasında etkili iletişim kurabilmek için kamu hastanelerinde, hasta karşılama görevinde çalışan personele "İşaret dili, etkili iletişim, beden dili" konularında eğitim veriliyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerde hasta karşılama görevini yapan personelin yüzde 70'inin iki yıl içinde işaret dili öğrenmesini hedeflediklerini söyledi.

Samsun'daki kamu hastanelerinin Orta Karadeniz bölgesindeki hastalara hizmet verdiğini vurgulayan Oruç, "Bunun için ilk etapta Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesinde eğitimlere başladık. İlk etapta 67 personelimize işaret dili konusunda eğitim verdik." dedi.

Oruç, işitme engelli hastaların, sağlık kuruluşlarına başvurduklarında kendilerini ve hastalıklarını daha rahat anlatması ve daha iyi hissetmelerini amaçladıklarını kaydetti.

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İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç işaret dili Milli eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı

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