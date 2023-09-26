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Sağlıklı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Bu besinler beyni küçültüyor, zararları saymakla bitmiyor

26.09.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğru beslenmenin sağlık üzerindeki etkisi yadsınamaz bir gerçek. Uzmanlar, sebze ve protein ağırlıklı beslenen kişilerin daha güçlü bir hafıza ile daha çevik bir vücuda sahip olduklarını belirtiyor. Beynin sağlıklı bir şekilde çalışması için doğru beslenmenin mühim olduğunu belirten doktorlar tüketilmemesi gereken yiyeceklere karşı uyardı. İşte beyni küçülten besinler...

Sağlıklı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Bu besinler beyni küçültüyor, zararları saymakla bitmiyor

Düşünme, öğrenme ve güçlü hafıza için sağlıklı beslenmek şart. Bazı besinlerin ise beyin hücrelerine zarar verebileceği ortaya konuldu. Beyni küçülten besinlerin başında rafine şeker içeren gıdalar yer alıyor.

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BEYİN HÜCRELERİNİN ÖLMESİNE NEDEN OLABİLİYOR!

Yapılan araştırmalar rafine şeker içeren besinleri, sık tüketenlerin tehlike altında olduğunu ortaya koydu. Şeker, beyin hücrelerinin hasar görüp ölmesine yol açabiliyor.

İNSİLÜN DİRENCİNE YOL AÇIYOR!

Rafine şeker içeren karbonhidratlar; kan şekerini hızla yükselip anında düşürüyor ve insülin direncine neden oluyor.

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BUNLARI İÇEREN GIDALARDAN UZAK DURUN

Uzmanlar şekerli gıdaların yanı sıra doymuş yağ ve trans yağ kullanılarak yapılan yemeklere karşı da uyarıyor. Bilhassa trans yağların doymuş yağlardan daha tehlikeli olduğunu vurgulayan uzmanlar; alkol ve aşırı tuz tüketiminden uzak durulması gerektiğini belirtti.

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SABAHLARI KAHVALTIDA TÜKETMEYİN!

Sabah kahvaltısında sıkça tercih edilen yapay tatlandırıcılı mısır gevreklerine karşı da uyaran uzmanlar onların şeker ve rafine karbonhidrat içerdiklerini vurguladı.

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Patates kızartmasının da bilhassa günün ilk saatlerinde tüketilmemesi gerektiği belirtilirken yüksek oranda trans yağ içerdiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beyin diyet sağlıklı beslenme

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