Sağlıklı sanıyoruz ama değil! Kardiyolog kalp hastalıklarından korunmak için asla yemediği 6 yiyeceği açıkladı

Her yıl milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan kalp hastalıklarından korunmak için yaşam ve beslenme alışkanlıklarını düzenlemek gerekiyor. Hareketsiz yaşam, stres, zararlı alışkanlıklar ve sağlıksız beslenme ciddi sorunlara neden oluyor. Son yapılan araştırmalar 40 yaşın altındaki kişilerde bazı kalp hastalıklarının son on yılda arttığını buldu. Doktorlara göre, genellikle işlenmiş gıdaları yemeyi içeren batılı yaşam tarzı kalp hastalıklarını körüklüyor.

Dr. Sharonne ve diğer kardiyolog Dr .Andrew Freeman, kalp sağlıklarını korumak için sınırlamaya çalıştıkları en önemli yiyeceklerden bazılarını paylaştı. Bu yiyeceklerin bilinçsizce tüketimi riskli durumlara sebep olabiliyor.

KALP SAĞLIĞI İÇİN UZAK DURULMASI GEREKEN YİYECEKLER

1- SOSİS

Uzmanlar, sosis gibi işlenmiş etlerin yüksek kalori, doymuş yağ, tuz ve nitrat gibi katkı maddeleri içerdiğini açıklıyor. Bu katkı maddelerinin hepsi kalp sağlığı için kötü etkiler yaratıyor. Andrew, yaptığı açıklamada sosisli sandviçlere aşırı düşkünlükten zarar görebilecek tek şeyin kalp sağlığı olmadığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün işlenmiş et yemenin kansere neden olduğunu belirlediğini açıkladı.

2- CİPS

Doktorlar, otomatlarda bulabileceğiniz tuzlu, çıtır çıtır işlenmiş karbonhidrat dolu küçük torbalardan uzak durmanızı tavsiye etti. NHS'ye göre, yüksek tuz tüketimi kan basıncını yükseltebilir. Fazla tuz tüketmek yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç için önemli bir risk faktörüdür. Doktorlar “Doğa bize tam olarak yememiz gereken yiyecekleri sağladı; sadece onları yememiz gerekiyor." diyerek paketli gıdalara karşı uyarıyor.

3- PUDİNG

Çok fazla şeker yemek, insanların çok fazla kalori almasına katkıda bulunabilir ve bu da kilo alımına yol açabilir. NHS, fazla kilolu olmanın kalp hastalığı, bazı kanserler ve tip 2 diyabet gibi sağlık sorunları riskinizi artırdığını açıklıyor. Dr. Sharonne, kendini haftada en fazla bir kez şımarttığını ve kaloriyi sınırlamak için porsiyonunu küçük tuttuğunu söyledi.

4- ÇOK FAZLA PROTEİN

Doktorlar "İnsanların bir günde ihtiyaç duyduklarından iki kat daha fazla protein aldıklarını ve bunun böbrekleri yorduğunu ve ileride daha fazla soruna yol açabileceğini görmek alışılmadık bir durum değil" diyor.

Son zamanlarda yapılan bir araştırma , yüksek proteinli bir diyet tüketen erkeklerin kalp yetmezliği gelişme riskini yüzde 33 artırdığını buldu. Amerikan Kalp Derneği, diğer bir konu da, etten elde edilen proteinin genellikle doymuş yağlarda yüksek olması ve bunun da kolesterol seviyelerini yükseltebileceği konusunda uyarıyor.

5- ENERJİ İÇECEKLERİ

Dr. Andrew, ne pahasına olursa olsun enerji içeceklerinden kaçındığını söyledi. Çalışmalar, içeceklerde bulunan şeker ve kafein kombinasyonunun yüksek tansiyon veya aritmi gibi sorunlara neden olabileceğini bulmuştur. Uzman, bunun kafeini atlamanız gerektiği anlamına gelmediğini söyledi.

Her gün ölçülü olarak çay veya kahve içmek oldukça sağlıklıdır. Yapılan diğer araştırmalar, günde iki fincan kahvenin tip 2 diyabet riskinizi azaltabileceğini öne sürüyor.

6. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Pek çok insan, hindistan cevizi yağının sağlıklı bir yağ alternatifi olduğunu düşünür. Ancak hindistan cevizi yağı riskli durumlar yaratabiliyor. Ateroskleroz olarak bilinen arterlerdeki kolesterol blokajlarını taklit etmek için fare ve sıçanlarda yapılan çalışmalarda da kullanılır. Dr. Andrew, insanların onu nemlendirici olarak kullanmasını ancak mutfaktan uzak tutmasını öneriyor.

