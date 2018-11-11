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Sahil Güvenlik Komutanlığı'na memur alımı şartları belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan detaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 03:31 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığına 10 devlet memuru alınacak. Sahil Güvenlik Komutanlığına 10 devlet memuru alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na memur alımı şartları belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan detaylar

Devlet memurluğu için başvurular, 12-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Komutanlığın "www.sahilguvenlik.gov.tr" internet sitesinden yapılacak.

Alımlar, bilgisayar mühendisi, uluslararası ilişkiler ve antlaşmalar uzmanı, mali işler uzmanı, performans ve program uzmanı, gümrük işlemleri uzmanı, personel işlemleri uzmanı, grafiker ve istatistikçi unvanlarında yapılacak.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzlarına Komutanlığın sitesinden ulaşılabilecek.

Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2018 yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzunda ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak

Başvuruda 2018 yılı KPSS sınavına ait KPSS P03 puan türü kullanılacak

Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (22 Kasım 2000 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.)

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak

Sınavlarda başarılı olan adaylar için sevk edilecekleri ilgili hastaneden "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre "Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almak ve haklarında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucu olumlu olmak

Şehit malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı almış olmak şartıyla) yüzde 10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınacak." (AA)

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