Sahil Güvenlik Komutanlığı'na memur alımı şartları belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan detaylar

Devlet memurluğu için başvurular, 12-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Komutanlığın "www.sahilguvenlik.gov.tr" internet sitesinden yapılacak.

Alımlar, bilgisayar mühendisi, uluslararası ilişkiler ve antlaşmalar uzmanı, mali işler uzmanı, performans ve program uzmanı, gümrük işlemleri uzmanı, personel işlemleri uzmanı, grafiker ve istatistikçi unvanlarında yapılacak.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzlarına Komutanlığın sitesinden ulaşılabilecek.

Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2018 yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzunda ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak

Başvuruda 2018 yılı KPSS sınavına ait KPSS P03 puan türü kullanılacak

Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (22 Kasım 2000 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.)