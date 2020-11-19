HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

19.11.2020 16:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, pandemi sürecinin başlarında 'Sahra Hastanesi' olarak düzenlediğini duyurduğu fuar alanında, estetik-kozmetik-güzellik fuarı açıldı. Sahra Hastanesi tabelasının kaldırıldığı fuar alanında, kurulan stantlarda birçok marka ve kuruluşun güzellik alanındaki çalışmaları sergilendi.

Türkiye genelinde salgınının başladığı günlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, 4 Nisan'da koronavirüs salgınına karşı aldıkları acil eylem planı çerçevesinde, TÜYAP Fuar Alanı'na bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını ve hastanenin kullanıma hazır olduğunu açıkladı. İlerleyen günlerde tartışmalara neden olan alanda Beauty Çukurova Expo/ Adana Estetik, Güzellik ve Kozmetik Fuarı düzenlendi. Fuarın açılışına Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Askeri Dağlı, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, oda başkanları ve sektör temsilcileri katıldı. Pandemi kuralları kapsamında düzenlenen fuara giriş ve çıkışlar HES kodu üzerinden yapıldı. 10 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda güzellik sektörünün tanınmış 100’e yakın yerli ve yabancı firma, 300’e yakın markanın tanıtımlarını gerçekleştirdi. Fuarın açılış konuşmasını yapan Adana Valisi Süleyman Elban, kent ve ülke adına bu fuarın çok değerli olduğunun altını çizdi.

es1

Oxford'un korona aşısından bir iyi haber daha geldi!Oxford'un korona aşısından bir iyi haber daha geldi!

‘HERHANGİ BİR FUAR DEĞİL’

Pandemi süreci nedeniyle zor günler yaşanan bu süreçte güzellik fuarını düzenleyebilmenin büyük bir cesaret olduğunu vurgulayan Vali Elban, bu sayede ulusal düzeyde birçok firma ve sektör temsilcisinin bir araya geldiğini kaydetti. Yapılan güzellik fuarının herhangi bir fuar olarak görülemeyeceğini çünkü binlerce çalışana umut olduğunu söyleyen Elban, "Bu sektörde çalışan binlerce insana moral ve güç kaynağı oldu. Adı gibi güzel bir fuar. Hem de Türkiye’nin en güzel kentlerinden birinde. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

es2

Fuara katılan firmalardan birinde görev alan Şenay Pektaş ise yoğunluğun tahminlerinden fazla olduğunu ve fuar boyunca tüm misafirlerini beklediklerini kaydetti. Konuşmalardan sonra kurdele kesimiyle açılışı yapılan Beauty Çukurova Expo/Adana Estetik, Güzellik ve Kozmetik Fuarı’nın 4 gün boyunca süreceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Youtuber'ı aslan balığı zehirlediYoutuber'ı aslan balığı zehirledi
İşte en güzel 10 Kasım şiirleriİşte en güzel 10 Kasım şiirleri

En Çok Okunan Haberler

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti

Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Son dakika: 81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü uyardı! 'Bıçak kemiğe dayandı'

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü uyardı! 'Bıçak kemiğe dayandı'

TBMM Sağlık Komisyonu, özel gündemle toplandı

TBMM Sağlık Komisyonu, özel gündemle toplandı

Kılıçdaroğlu'dan Bahçeli'ye 'Alaattin Çakıcı' yanıtı

Bahçeli'ye 'Alaattin Çakıcı' yanıtı

Youtuber Çağdaş Özsarı'yı aslan balığı zehirledi

Youtuber'ı aslan balığı zehirledi

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan flaş 'yerli aşı' açıklaması

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan flaş 'yerli aşı' açıklaması

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.