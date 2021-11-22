Sahte alkol can aldı

İlçedeki Çorlu Mahallesi'nde oturan bir çocuk babası Hüseyin Kara, 13 Kasım Cumartesi günü evinde, sahte olduğu iddia edilen alkol tüketti.

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Bir süre sonra fenalaşan Kara, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Karaisalı Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Kara, tedavisinin 9'uncu günü yaşamını yitirdi. Kara'nın, yarın Çorlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi. Kara'nın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)



