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Sahte alkol can aldı

22.11.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Karaisalı ilçesinde sahte alkol içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Kara, 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

Sahte alkol can aldı

İlçedeki Çorlu Mahallesi'nde oturan bir çocuk babası Hüseyin Kara, 13 Kasım Cumartesi günü evinde, sahte olduğu iddia edilen alkol tüketti.

9 GÜN SONRA ACI HABER

Bir süre sonra fenalaşan Kara, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Karaisalı Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Kara, tedavisinin 9'uncu günü yaşamını yitirdi. Kara'nın, yarın Çorlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi. Kara'nın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana sahte içki
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