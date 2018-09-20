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Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 15:06 | Son Güncelleme

Sosyal medya üzerinden küçük çocukların ailelerine ulaşarak kendisini doktor olarak tanıtıp çocukların genital bölgelerinin fotoğrafını istediği iddia edilen C.K. isimli şüpheli, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...

İddialara göre, küçük yaşta çocuğu olan çok sayıda aileyle sosyal medya üzerinde kurduğu sağlık sayfaları üzerinden irtibata geçerek kendisini doktor olarak tanıtan C.K. isimli şahsın ailelerden çocukların genital bölgelerinin fotoğraflarını istediği belirtildi.

Sosyal medyada yer alan paylaşımları ihbar kabul eden Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bilişim Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Serdivan İlçesinde yaşayan C.K. isimli şahsı gözaltına alarak Emniyete getirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenilirken şahsın engelli raporu olduğu iddia edildi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
sahte çocuk doktoru sosyal medya çocuk cerrahı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
yeter be kopsun kıyamet artık
ne hayvan insanlar var ya. Allah'ım bunları ıslah eyle AMİN
resim neden kapalı
ben bişe anlamadım..adam sahte doktorluk yapıp paramı istemiş..suçunu tam olarak anlayamadım
şizofreni kardeşim dengesiz ruh yapısı bunlar neden tehlikeliler millete gercek gibi birde tedavi falan yönetmi sunarlar bunlar ülke için bu tip ruh hastaları çok tehlikelidir bayanlar bu tip dengesizlere güvenmeyin her ben şuyum buyum diyene inanmayın akıllı olun saf olmayın sosyal medyada zaten cogu avukat polis hakim savcı doktor yalandan kim ölmüş amaçları farklı bunların
zuhahhqhqhha:)))) hayatı sosyal medyada yaşarsanız belki alırsınız tezkere!! gerçek hayata dönün gerçek hayata!! sosyal medya fragman:)))) hattta zaaaaaaa xd:)))
çocuğun genital organı yani kıçı başı önü fotosuna tahrik olan zaten yaşaması ölsün
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