Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...

İddialara göre, küçük yaşta çocuğu olan çok sayıda aileyle sosyal medya üzerinde kurduğu sağlık sayfaları üzerinden irtibata geçerek kendisini doktor olarak tanıtan C.K. isimli şahsın ailelerden çocukların genital bölgelerinin fotoğraflarını istediği belirtildi.

Sosyal medyada yer alan paylaşımları ihbar kabul eden Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bilişim Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Serdivan İlçesinde yaşayan C.K. isimli şahsı gözaltına alarak Emniyete getirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenilirken şahsın engelli raporu olduğu iddia edildi. (İHA)



