Sahte doktordan sonra bu kez de sahte mimar! Neredeyse yarım asırdır herkesi kandırmış: Görev aldığı projeler şaşkına çevirdi

Antalya'daki birçok yapının inşasında onun adı geçiyordu. Yaklaşık yarım asır boyunca herkes onu kendini tanıttığı sahte bilgilerle tanıdı. Ancak gerçek ortaya çıktı. Kendisini 'Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu' olarak tanıtan Avni Tekinaslan'ın diplomasının sahte olduğu anlaşıldı.

FOYASI ORTAYA ÇIKTI

Antalya Valiliği'ne yapılan ihbar sonrası gerçekleştirilen incelemede, 42 yıldır özel proje ile kamu projelerinde mimar ve şantiye şefi olarak çalışan Tekinaslan'ın noter onaylı geçici mezuniyet belgesi, Gazi Üniversitesi ile paylaşıldı.

İncelemede belge suretinin sahte, bazı bilgilerin ise başka mezuna ait olduğu tespit edildi.

BİRÇOK PROJEDE GÖREV ALMIŞ

Avni Tekinaslan'ın, 2016 yılında Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün koordine ettiği, Selçuklu dönemine ait Av Köşkü ile 2018 yılında yine Selçuklu dönemine ait Antalya Mevlevihanesi'nin restorasyonunda görev aldığı belirlendi.

Hıdırlık Kulesi ve çevresinde 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda da Tekinaslan'ın şantiye şefi olarak görev aldığı tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Antalya Valiliği de idari soruşturma başlattı.

(DHA)

