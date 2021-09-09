Sahte PCR testi skandalı: 300 TL'ye negatif garantili

Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken aşı olmayan kişi sayısı endişe yaratıyor. Aşılama çalışmalarına ilave olarak ek tedbirler alınmaya devam ederken toplu alanlar ile yolculuklarda “negatif PCR testi” şartı getirildi. Aşı yaptırmayan vatandaşlar konser, tiyatro, sinema gibi etkinliklere katılmak ve uçak veya otobüsle şehirler arası yolculuk yapmak isterlerse PCR testi yaptırmak zorunda kalacak.

SAHTE PCR TESTİ

PCR testi alabilmek için hastanelerde yoğunluk oluşurken, halk sağlığını tehdit eden sahtekarlar da ortaya çıktı. 300 TL karşılığında negatif PCR testi sağlayacağını vaadeden sahtekarlar, internet üzerinden vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyor.

300 TL'YE NEGATİF TEST

Negatif PCR testi almak için Google üzerinden test yapan yerlerle iletişime geçen Milliyet gazetesinden Çiğdem Yılmaz, haberinde fiyatların 300 TL ile 500 tl arasında değiştiğini ve söz konusu firmalarla yaptığı konuşmaların detaylarını yazdı.



