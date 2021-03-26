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Sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir başta il il sahur ve imsak saatleri

26.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Mart 2021 Cumartesi günü yani yarın Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Berat Kandili idrak edecek. Müminler bu mübarek günü ibadetlerle geçirip oruç tutmak istiyor. Oruçlu olmak isteyen vatandaşlar sahur saat kaçta sorusunun yanıtını aramaya koyuldu. Peki sahur saat kaçta olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sahur ve imsak saatleri...

Sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir başta il il sahur ve imsak saatleri

Müminler tarafından heyecanla beklenen Berat Kandili 27 Mart 2021 Cumartesi günü yani yarın idrak edecek. Müslümanlar bu mübarek günü ibadetlerle geçirip oruç tutmak istiyor. Oruçlu olmak isteyen vatandaşlar ise sahur saat kaçta sorusunun cevabını merak ediyor. Peki sahur saat kaçta olacak?

SAHUR SAAT KAÇTA? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE DİĞER İLLERİN SAHUR VE İMSAK SAATLERİ

Sabah ezanının kaçta okunduğu ve imsak vakti, Berat Kandili'nde oruç tutacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Oruç tutan Müslümanlar imsak vaktinin sonrasında akşam namazına kadar orucu bozan şeylerden uzak duruyorlar. İstanbul imsak vakti 05:25, Ankara imsak vakti 05:11, İzmir imsak vakti ise saat 05:36 olacak. Sabah ezanı ise İstanbul'da 06:51, Ankara'da 06:35, İzmir'de saat 06:59 vaktinde okunacak.

Diğer tüm illerin imsak ve sabah ezanı saatlerine ulaşmak için aşağıdaki linke göz atıp, il sekmesinde bulunduğunuz ili seçebilirsiniz:

https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/istanbul-icin-namaz-vakti

SABAH EZANI OKUNMAYA BAŞLADIĞINDA YEME VE İÇMEYE KISA BİR SÜRE DEVAM EDİLEBİLİR Mİ?

Halk arasında “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu zaman anlamında kullanılır. Bu anlamda imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şöyle açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade etmektedir. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği ve yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile birlikte okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı esnada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında ise bir sakınca yoktur.


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Berat kandili

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