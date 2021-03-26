Sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir başta il il sahur ve imsak saatleri

Müminler tarafından heyecanla beklenen Berat Kandili 27 Mart 2021 Cumartesi günü yani yarın idrak edecek. Müslümanlar bu mübarek günü ibadetlerle geçirip oruç tutmak istiyor. Oruçlu olmak isteyen vatandaşlar ise sahur saat kaçta sorusunun cevabını merak ediyor. Peki sahur saat kaçta olacak?
Sabah ezanının kaçta okunduğu ve imsak vakti, Berat Kandili'nde oruç tutacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Oruç tutan Müslümanlar imsak vaktinin sonrasında akşam namazına kadar orucu bozan şeylerden uzak duruyorlar. İstanbul imsak vakti 05:25, Ankara imsak vakti 05:11, İzmir imsak vakti ise saat 05:36 olacak. Sabah ezanı ise İstanbul'da 06:51, Ankara'da 06:35, İzmir'de saat 06:59 vaktinde okunacak.
Diğer tüm illerin imsak ve sabah ezanı saatlerine ulaşmak için aşağıdaki linke göz atıp, il sekmesinde bulunduğunuz ili seçebilirsiniz:
https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/istanbul-icin-namaz-vakti
Halk arasında “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu zaman anlamında kullanılır. Bu anlamda imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şöyle açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade etmektedir. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği ve yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile birlikte okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı esnada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında ise bir sakınca yoktur.