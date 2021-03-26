Sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir başta il il sahur ve imsak saatleri

Müminler tarafından heyecanla beklenen Berat Kandili 27 Mart 2021 Cumartesi günü yani yarın idrak edecek. Müslümanlar bu mübarek günü ibadetlerle geçirip oruç tutmak istiyor. Oruçlu olmak isteyen vatandaşlar ise sahur saat kaçta sorusunun cevabını merak ediyor. Peki sahur saat kaçta olacak?

SAHUR SAAT KAÇTA? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE DİĞER İLLERİN SAHUR VE İMSAK SAATLERİ

Sabah ezanının kaçta okunduğu ve imsak vakti, Berat Kandili'nde oruç tutacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Oruç tutan Müslümanlar imsak vaktinin sonrasında akşam namazına kadar orucu bozan şeylerden uzak duruyorlar. İstanbul imsak vakti 05:25, Ankara imsak vakti 05:11, İzmir imsak vakti ise saat 05:36 olacak. Sabah ezanı ise İstanbul'da 06:51, Ankara'da 06:35, İzmir'de saat 06:59 vaktinde okunacak.

Diğer tüm illerin imsak ve sabah ezanı saatlerine ulaşmak için aşağıdaki linke göz atıp, il sekmesinde bulunduğunuz ili seçebilirsiniz:

https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/istanbul-icin-namaz-vakti

SABAH EZANI OKUNMAYA BAŞLADIĞINDA YEME VE İÇMEYE KISA BİR SÜRE DEVAM EDİLEBİLİR Mİ?

Halk arasında “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu zaman anlamında kullanılır. Bu anlamda imsak, oruca başlama vakti demektir.