Sakallarını uzatan kadın tıraş olması için yapılan baskılara meydan okuyor

29 yaşındaki Coral Sanchez, yumurtalıklarının çalışma şeklini etkileyen ve yüzünde koyu renkli tüyler çıkmasına neden olan polikistik over sendromu adı verilen hastalığa sahip. Bu hastalık nedeniyle dokuz yaşından beri sakalı çıktığını söyleyen Coral, okulda yaşadığı zorbalıklar nedeniyle 12 yaşında tıraş olmaya başlamadan önce daha çocukken yüzüne ağda yaptığını söyledi.

YÜZÜNÜ SAKLAMAK İÇİN SAÇLARINI UZATIYORDU

Coral, ergenlik dönemi boyunca yüzünde çıkan tüylerin uzadığının görülmemesi için saçlarını açık bırakarak yüzünü gizlediğini ve tıraş olsa bile hemen çıkan kirli sakalını gizlemek için okulda gizlice fondöten sürdüğünü paylaştı.

SAKALLARINI ESKİ ERKEK ARKADAŞINDAN GİZLEDİ

Coral, yetişkinliğinde durumunu sakladı ve sırrını keşfetmesinler diye "kimsenin yanına yaklaşmasına izin vermedi." Hatta durumunu dört yıldır çıktığı eski erkek arkadaşından bile saklamayı başardı. Mirror ile yaptığı bir röportajda Coral , “Beni bir kez bile makyajsız görmedi. Her gün tıraş olmak için ondan önce kalkardım. Kendimi gizli hissettim."

EVSİZ KALINCA DURUMUYLA YÜZLEŞTİ

Ancak Coral, üç yıl önce evsiz kaldı. Arabasının dışında yaşadığı ve banyoya erişimi olmadığı için her gün tıraş olmaya devam edemiyordu. Bu olumsuzluklar onu durumuyla yüzleşmeye ve sakalını kucaklamaya zorlayan bir andı. Coral, “Arabada tıraş olabildiğim kadarını yapardım. Tıraş olma konusunda meydan okuyordum. Acı vericiydi."

GERÇEK BENLİĞİNİ GÖREBİLDİĞİ İÇİN DAHA GÜZEL HİSSEDİYOR

Geçen yıl Mart ayında Coral, neden tıraş olmaya devam etmek istediğini sorguladıktan sonra tıraş bıçağını tamamen bırakmaya karar verdi. "Sanırım tıraş olmaya başladım çünkü yapmam gereken buydu, beni saklanmaya teşvik etti."

Tam bir yılın ardından, Coral artık sakal bıraktı ve gerçek benliği gibi yaşayabildiği için "gerçekten güzel" hissediyor. Coral sakallarıyla her zamankinden daha mutlu hissettiğini paylaşıyor.

SEVGİLİSİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Coral, "Sakal büyümemi gerçekten benimsemem gerçekten çok uzun zamanımı aldı. Şimdi aynaya bakıp gülümsüyorum ve gerçekten güzel hissediyorum." Sevgilisi Illias Clark ile yaklaşık dört yıldır çıkıyor ve sevgilisi onun doğal sakalını kucaklaması konusunda çok destek oluyor.

SEVGİLİSİ TIRAŞI BIRAKMASI İÇİN CESARETLENDİRDİ

Coral, 2019'da Illias ile tanıştı ve anında onun yanında "rahat" hissetti. “Söylemek birkaç ayımı aldı ama bir şeyleri saklamak gerçekten zordu. Ona söylemek doğal geldi. Beni rahatsız etmiyor dedi. Güzelsin ve vücudun bunu doğal olarak yapıyor.'”

Coral, erkek arkadaşının cesaretlendirmesinin sakalını bırakmaya karar vermesine yardımcı olduğunu söyledi. "Endişelendim ve 'beni artık sevmeyecek' diye düşündüm ama beni gerçekten tıraşı bırakmam için cesaretlendirdi.

"SAKALLA HALA GÜZEL VE KADINSI OLABİLİRSİN"

Coral, sakalını ilk uzatmaya başladığında sakalını ne kadar beğendiğine "şaşırdığını" söyledi. Coral, bazen sokaktaki yabancılardan "iğrenme" bakışları aldığını, ancak bunun onu rahatsız etmesine izin vermediğini söylüyor. "Sakalla hala güzel ve kadınsı olabilirsin, başkalarının onların görünüşlerini benimsemesine yardımcı olmak istiyorum. Kendimi gerçekten güzel hissediyorum."

KADINLARDA NEDEN SAKAL ÇIKAR?

Hormon dengesizliğinden kaynaklanabilecek ve kadınların yüzünde, göğsünde ve sırtında siyah tüylerin çıkmasına neden olabilen duruma hirsutizm denir.



