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    4. Şakanın dozunu kaçırdılar! Doğum günü hastanede bitti... Eğlenmek için yüzünü pastaya gömdüler

    Şakanın dozunu kaçırdılar! Doğum günü hastanede bitti... Eğlenmek için yüzünü pastaya gömdüler

    15.08.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Ukrayna’da gerçekleşen bir doğum günü partisi hastanede sona erdi. Doğum günü kızının yüzünü eğlenmek için pastaya gömmek isteyen arkadaşları korkunç bir kazaya neden oldu. Pastanın içinde bulunan çubuklar genç kızın gözüne girince parti bir anda hastaneye taşındı.

    Ukrayna’daki bir doğum günü partisinde çekilen görüntüler sosyal medyadan gündem yaratmayı başardı. Doğum günü kutlaması için bir araya gelen bir grup arkadaş doğum günü kızının yüzünü pastaya gömmek istedi. Arkadaşlarının teklifini kıramayan doğum günü kızı hiç hesaplamadığı bir sürprizle karşılaşınca hastanelik oldu.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    İki katlı pastanın daha dik bir şekilde durabilmesi için aralara konulan çubuklardan biri doğum günü kızının gözüne battı. Büyük bir acı hissederek geriye çekilen kız hastaneye gittiğinde ise gözünün sadece birkaç milimle kurtulduğunu öğrendi.

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    Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde doğum günü sahibi gözü morarmış bir şekilde kamera karşısına geçerek uyarılarda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları ise göz konusu görüntülere yorum yapmadan duramadı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Neden normal bir şekilde yemezsiniz ki?” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Hem pastayı mahvettiniz hem de sağlığını” yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya

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