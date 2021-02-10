Sakarya'da akılalmaz olay: Mezar taşları çalındı

Geyve ilçesine bağlı Karaçam Mahallesinde bulunan Karaçam Aile Mezarlığı'nda Terzioğlu Ailesine ait mezarlığın içerisinde bulunan Hatice Terzioğlu’na ait mezar taşı yekpare olarak, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Piyasa değeri 400 TL olan ve kompozit malzemeden kalıpla üretilen mezar taşını çalan hırsızlar, 21 yıl önce 64 yaşındayken hayatını kaybeden Hatice Terzioğlu’nun isminin ve ölüm tarihinin yazılı olduğu taşı ise bıraktı. Durumu fark eden aile ve vatandaşlar şok yaşarken Geyve İlçe Jandarma ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"İSİM YAZILI TAŞ KENARA BIRAKILMIŞ"

Olayla ilgili olarak konuşan Hatice Terzioğlu’nun torunu Seçkin Terzioğlu, “Geçtiğimiz hafta Cuma akşamı amcam yoldan geçerken mezarlığı bakmasıyla olayı fark ettik. Mezarda 1 tane mezar taşı olduğunu fark ediyor ve yol üzerinde duruş yapamadığı için beni arayıp bilgi verdi. Hafta sonu yasak olduğu için pazartesi günü mezarlığa gelerek tespitlerde bulundum. Kompozit olarak yaptırmış olduğumuz mezar taşlarının tümünün olmadığını, sadece ismi yazılı mezar taşının ise kenara bırakılmış olduğunu gördük. Mezarı çevreleyen taşları tamamen götürmüşler. Buradaki saldırı bizim ailemize yapılan bir saldırıdır, söz konusu kesinlikle mezar taşı değil. Jandarma konu ile alakalı gerekli incelemelerini başlattı, biz de durumla ilgili ifadelerimizi verdik” dedi.