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  4. Sakarya'da dansöz cinayeti! İşi bırakmasını istedi, kabul etmeyince katletti

Sakarya'da dansöz cinayeti! İşi bırakmasını istedi, kabul etmeyince katletti

02.02.2024 15:59 | Son Güncelleme:
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Sakarya’da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Ümit D. (40), eğlence mekanında dansözlük yapan sevgilisi Sevda Timur’u (30), tabancayla vurarak öldürdü. Ümit D.'nin, Timur'dan dansözlüğü bırakmasını istediği, olumsuz yanıt alınca cinayeti gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Sakarya'da dansöz cinayeti! İşi bırakmasını istedi, kabul etmeyince katletti

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Serdivan ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bir eğlence mekanında dansözlük yapan sevgili Sevda Timur’un evine giden Ümit D., ondan işi bırakmasını istedi. Timur olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit D., tabancayla Sevda Timur’u vurup öldürdü. Ümit D., daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

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Ümit D.’nin ifadesi doğrultusuna eve giden polis ekipleri, Timur’un cansız bedenini buldu. Daha önce yaşadığı evlilikten 1 çocuğu olan Sevda Timur’un cenazesi otopsi için morga götürüldü.

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Emniyetteki ifadesinde, "İşi bırakmasını istiyordum. Ancak o kabul etmedi. Olay sırasında da alkollü olması nedeniyle ağır konuştu" dediği belirtilen Ümit D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Dansöz Sakarya sevgili
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