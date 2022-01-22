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Sakarya'da hırsızlık yapıp, İstanbul'da içkiyle el yıkamışlardı! Kendini asarak intihar etti

22.01.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da 16 Ocak günü bir vatandaşın evinden çalınan yaklaşık 475 bin TL’nin İstanbul’da bulunan eğlence merkezlerinde harcanıldığı ortaya çıktı. Olaya ilişkin tutuklanan 3 kişiden biri cezaevinde kendini asarak intihar etti. İntihar eden kişinin 17 yaşındaki A.B. olduğu belirlenirken cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezine sevk edildi.

Sakarya'da hırsızlık yapıp, İstanbul'da içkiyle el yıkamışlardı! Kendini asarak intihar etti

Olay, 16 Ocak tarihinde Sakarya Erenler ilçesi Kayalarreşitbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y.Ö. isimli vatandaşın evinden 35 bin dolar ve 20 bin TL olmak üzere yaklaşık 475 bin TL değerinde nakit para ile bazı eşyalar çalındı.

17 YAŞINDAKİ A.B. KENDİNİ ASTI

Konunun haber verilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince olayın faillerinin A.C.H. (20), S.S.Ç. (17), A. B. (17) ve M.N. (17) isimli şahıslar olduğunu tespit edildi. Ekiplerce yakalanan şüphelilerden A.C.H., A.B. ve Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı. Tutuklanan ve cezaevine gönderilen 17 yaşındaki A.B., dün gece saatlerinde kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede sağlık ekipleri A.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından A.B.’Nin cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezine sevk edildi.

SAKARYA'DAN İSTANBUL'A GELMİŞ EĞLENCE MERKEZİNE GİTMİŞLERDİ

Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede, şüphelilerin eğlence merkezinde genç kızlarla eğlenirken içki ile ellerini yıkadıkları görülmüştü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sakarya
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