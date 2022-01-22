Sakarya'da hırsızlık yapıp, İstanbul'da içkiyle el yıkamışlardı! Kendini asarak intihar etti

Olay, 16 Ocak tarihinde Sakarya Erenler ilçesi Kayalarreşitbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y.Ö. isimli vatandaşın evinden 35 bin dolar ve 20 bin TL olmak üzere yaklaşık 475 bin TL değerinde nakit para ile bazı eşyalar çalındı.

17 YAŞINDAKİ A.B. KENDİNİ ASTI

Konunun haber verilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince olayın faillerinin A.C.H. (20), S.S.Ç. (17), A. B. (17) ve M.N. (17) isimli şahıslar olduğunu tespit edildi. Ekiplerce yakalanan şüphelilerden A.C.H., A.B. ve Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı. Tutuklanan ve cezaevine gönderilen 17 yaşındaki A.B., dün gece saatlerinde kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede sağlık ekipleri A.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından A.B.’Nin cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezine sevk edildi.

SAKARYA'DAN İSTANBUL'A GELMİŞ EĞLENCE MERKEZİNE GİTMİŞLERDİ

Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede, şüphelilerin eğlence merkezinde genç kızlarla eğlenirken içki ile ellerini yıkadıkları görülmüştü.

(İHA)

