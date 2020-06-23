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Sakarya'da iş insanı silahla intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 13:18 | Son Güncelleme

Sakarya Serdivan'da iş insanı Faruk G.(48) evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Sakarya'da iş insanı silahla intihar etti

Olay sabah saatlerinde, Serdivan ilçesinde yer alan bir sitede meydana geldi. Mühendislik firması bulunan makine mühendisi Faruk G., evinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Kendisine ulaşamayan yakınları eve geldiğinde Faruk G.’yi kanlar içerisinde gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi Faruk G.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Faruk G.’nin cenazesi otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. 1 çocuk babası Faruk G.'nin bir süredir eşinden ayrı yaşadığı ve ekonomik sıkıntılar yaşadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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