HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sakarya'da korkunç kaza! Otomobil TIR'a çarptı, polis memuru şehit oldu

Sakarya'da korkunç kaza! Otomobil TIR'a çarptı, polis memuru şehit oldu

28.01.2024 01:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu'nda koruma görevindeki 3 polis memurunun bulunduğu otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Kazada polis memuru Cengiz Parlak şehit olurken, 2 polis de yaralandı.

Sakarya'da korkunç kaza! Otomobil TIR'a çarptı, polis memuru şehit oldu

Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Hendek ilçesi mevkiinde meydana geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu Hasan Bozdoğan idaresindeki otomobil, önünde giden yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Cengiz Parlak ve Faruk Demirel isimli polis memurları yaralandı.

koruma-polislerinin-icinde-bulundugu-otomobil-tira-carpti-1-sehit-2-yarali_9267_dhaphoto3

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU!

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 polis, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın sağ ön koltuğunda oturan ve ağır yaralı olan polis memurlarından Cengiz Parlak tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Otomobil sürücüsü Hasan Bozdoğan ise tedavisi sonrası taburcu oldu. Faruk Demirel, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polislerin kaza sırasında görevde oldukları öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'nın Pütürge ilçesinde korkutan deprem!Malatya'nın Pütürge ilçesinde korkutan deprem!
Hizbullah, İsrail’in askeri noktalarına saldırı düzenlediğini duyurduHizbullah, İsrail’in askeri noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu
Kargo bölümünden sesler geldi! İstanbul-Riyad uçağı acil iniş yaptıKargo bölümünden sesler geldi! İstanbul-Riyad uçağı acil iniş yaptı
Anahtar Kelimeler:
şehit polis
En Çok Okunan Haberler
100 TL uzatınca... AK Partili aday ile simit satan çocuğun diyaloğu gündem oldu

100 TL uzatınca... AK Partili aday ile simit satan çocuğun diyaloğu gündem oldu

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, 3 dakika sonra gol attılar

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, 3 dakika sonra gol attılar

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Böyle duyurdular: 'Birkaç saat içinde Netanyahu savaş ilan edebilir'

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Böyle duyurdular: 'Birkaç saat içinde Netanyahu savaş ilan edebilir'

Muharrem İnce canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na seslendi! 'Bunun cevabını da kendisi versin'

Muharrem İnce canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na seslendi! 'Bunun cevabını da kendisi versin'

Putin'den dikkat çeken 2.Dünya Savaşı açıklaması: 'Elimizden geleni yapacağız'

Putin'den dikkat çeken 2.Dünya Savaşı açıklaması: 'Elimizden geleni yapacağız'

İstanbul'da sır olay! Günlerdir aranıyordu, ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu

İstanbul'da sır olay! Günlerdir aranıyordu, ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.