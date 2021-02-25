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Sakarya'da yeni koronavirüs önlemleri! Kız isteme, düğün ve nikaha kısıtlama

25.02.2021 16:05 | Son Güncelleme:
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Sakarya'da yeni koronavirüs önlemleri! Kız isteme, düğün ve nikaha kısıtlama

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Kentte kız isteme, düğün, nikah gibi etkinliklerin yanı sıra tüm spor salonlarının faaliyetlerinin 1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle yapılmaması kararlaştırıldı. Sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara da 1 Nisan'a kadar uzatıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışlarının önüne geçilmesine yönelik yeni kararlar aldı.

DÜĞÜN, NİŞAN, NİKAH VE KIZ İSTEMEYE KISITLAMA

Bu doğrultuda, kent genelinde düğün, nişan, nikah, kız isteme gibi etkinliklerin yanı sıra tüm spor salonlarının faaliyetlerinin 1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle yapılmamasına karar verildi. Sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara da 1 Nisan'a kadar uzatıldı.

Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan afişlerin tüm belediyeler tarafından bilbordlara asılması sağlanacak. OSB ve küçük sanayi sitesi gibi iş yerlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılacak.

Kentte görev yapan tüm muhtarlara, Kovid-19 ile mücadele için alınan karar ve tedbirlerin takibi ve uygulanmasında tam yetki ve sorumluluk verildi.

Apartman, site gibi yerleşim alanlarındaki bir araya gelinen ortak kullanım alanları (sosyal tesis, kapalı kamelya), ortak oturma mekanı şeklinde kullanılan mekanların kapatılması kararlaştırıldı.

Evlerde gün, mevlit, taziye, kutlama veya buna benzer insanların bir araya gelmesine neden olan etkinlik ve buluşmaların yasaklanması hükmüne titizlikle riayet edilmesi karara bağlandı.

Kararlara uymayanlar hakkında, ilgili kanun maddeleri gereğince idari ve adli işlem uygulanacak.

Kaynak: AA

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