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Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 13:42 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı.

Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili yeni gelişme

Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren havai fişek fabrikasında dört gün önce meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin gündemine oturan patlamayla ilgili ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı.


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