Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili yeni gelişme

Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren havai fişek fabrikasında dört gün önce meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin gündemine oturan patlamayla ilgili ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı.



