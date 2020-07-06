Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili yeni gelişme

Sakarya'n\u0131n Hendek il\u00e7esinde faaliyet g\u00f6steren havai fi\u015fek fabrikas\u0131nda d\u00f6rt g\u00fcn \u00f6nce meydana gelen patlamada 7 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti. \nT\u00fcrkiye'nin g\u00fcndemine oturan patlamayla ilgili ilk belirlemelere g\u00f6re sald\u0131r\u0131 ve sabotaj izine rastlanmad\u0131.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130e-D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm \u0130novasyonlar\u0131nda Lider QNB Finansbank!\u0130ki ki\u015fiyi \u00f6ld\u00fcrd\u00fc, b\u00f6rek yerken yakaland\u0131Ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131na ne iyi gelir? \u0130\u015fte y\u00f6ntemler