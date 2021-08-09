Son Dakika: 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

9 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 7 bin 365 oldu.

"ÖNÜMÜZDEKİ 10 GÜN ÇOK ÖNEMLİ"

Twitter hesabından güncel verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz." dedi.

Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz. https://t.co/7wdZ2ssc4J pic.twitter.com/3ujCfQ6Es9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2021

HAKKARİ'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Bakan Koca, bir sonraki paylaşımında ise Hakkari'nin aşı kararını ve aşılanma hızını örnek göstererek "Hakkâri, aşılanma oranıyla Covid-19’a karşı güçlü 13 il arasında. Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Hakkâri’nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek almalı. Van’la Şırnak’tan %75’imiz aşılandık haberini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakkâri, aşılanma oranıyla Covid-19’a karşı güçlü 13 il arasında. Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Hakkâri’nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek almalı. Van’la Şırnak’tan %75’imiz aşılandık haberini bekliyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2021

9 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

8 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (8 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 108 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 22 bin 699 olarak açıklanmıştı.





