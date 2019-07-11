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Sakarya'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 17:16 | Son Güncelleme

Telefonda kendisini polis olarak tanıttıkları kişinin 50 bin lira, 12 bin Avustralya doları ve 6 bin avrosunu dolandırdığı öne sürülen iki zanlıdan biri gözaltına alındı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması bahanesiyle bir kişinin yaklaşık 130 bin lirasını dolandırdıkları iddia edilen iki şüpheliden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ferizli ilçesindeki bir vatandaşa, telefonda kendilerini başkomiser olarak tanıtan iki kişi, "İsminiz FETÖ olaylarına karıştı." diyerek, adına bankalardan kredi çekildiğini, parayı çekenlerden ikisini yakaladıklarını ancak borcunun ödenmesi gerektiğini söyledi.

Ödeyeceği para karşılığında makbuz vereceklerini taahhüt eden zanlıların isteği üzerine vatandaş, 50 bin lira, 12 bin Avustralya doları ve 6 bin avro olmak üzere yaklaşık 130 bin lirasını, Adapazarı ilçesinde Orhan Camisi karşısındaki park halindeki araca bıraktı.

Şüphelilerden birinin paraların olduğu çantayı alıp uzaklaşmasının ardından dolandırıldığını anlayan kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yeri civarındaki güvenlik kameralarını inceleyen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettiği bir zanlının İstanbul'dan geldiğini belirledi.

İstanbul'daki adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli A.G. (40), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada zanlının, para dolu çantayı arabadan aldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

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