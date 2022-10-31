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Sakarya'da kamyona çarparak devrilen tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

31.10.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, park halindeki kamyona çarptıktan sonra devrilen tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sakarya'da kamyona çarparak devrilen tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

D-650 Karayolu Adapazarı istikameti Bağlarbaşı mevkisinde arıza yapan ve emniyet şeridinde park halinde bulunan Y.E.Ş. idaresindeki 54 LS 084 plakalı kamyona, Erdal M. yönetimindeki 03 FZ 147 plakalı flake kalsiyum klorür yüklü tır arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan tır, beton bariyerleri kırarak karşı şeride geçip devrildi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tırda yolcu olarak bulunan Ramazan Koyun'un yaşamını yitirdiğini belirledi, Volkan Coşar ise hastaneye kaldırıldı.

Tır sürücüsü Erdal M'ye de ayakta tedavi uygulandı.

Kaza nedeniyle yolun Bilecik istikameti trafiğe kapanırken, araçlar alternatif yola yönlendirildi.

Trafik, araçların ve yola dökülen malzemenin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Sakarya trafik Tır kaza

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