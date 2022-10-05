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Sakın kahve içtikten sonra bunu yapmayın! Diş sağlığını mahvediyor

05.10.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş sağlığı ve temizliği güzel bir gülüş, sağlık için büyük önem taşıyor. Kimse sararmış dişlere sahip olmak istemese de gün içerisinde yediklerimiz ve içtiklerimiz dişlerin sararmasına neden olabiliyor. Özellikle kahve içmek dişleri büyük ölçüde sarartan etkenler arasında bulunuyor. Ancak kahve içmek bununla kalmıyor eğer kahve içtikten sonra dişinizi fırçalıyorsanız çok daha riskli durumlar oluşuyor.

Sakın kahve içtikten sonra bunu yapmayın! Diş sağlığını mahvediyor

Diş ağrısı çeken insanlar bu ağrıların önemsiz görülse de diğer ağrılara göre çok daha şiddetli olduğunu belirtiyor. Diş bakımına dikkat etmemek ağız ve diş sağlığının bozulmasına neden olabiliyor. Özellikle kahve, çay gibi içecekler diş sağlığının bozulmasına yol açabiliyor. Kahvenin sağlık için birçok yararı olsa da dişlerin sararmasına neden oluyor. Birçok kişi bu sararmaları önlemek için kahve içtikten sonra dişini fırçalıyor ama bu durum diş sağlığı için büyük riskler yaratıyor.

KAHVEDEN SONRA DİŞ FIRÇALAMANIN ZARARI

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Kahvenin asidik bir bileşimi vardır ve dişlerinizi lekelenmekten ve diğer hasarlardan koruyan bir tabaka olan ‘’diş minesini’’ yumuşatır. Kaliforniyalı diş hekimi Zareh Kouyoumdjian blogunda "(kahve içtikten sonra) dişlerinizi hemen fırçalamak, bu yumuşamış diş minesinin bir kısmını ortadan kaldıracak ve bu da dişlerinizi daha da savunmasız hale getirecektir" diyor. Kahve içtikten sonra hemen fırçalamak yerine 30 dakika bekleyin. Bu, diş minenize yeniden sertleşme şansı verecektir. Bu süre zarfında ise ağzınızı suyla çalkalayın. Böylece tükürük akışınızı arttırarak mineralleri dişlerinize geri kazandıracaksınız.

ÇİLEK DOĞAL DİŞ BEYAZLATICI

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Kahve ve diğer gıdalardan dolayı mevcut bir leke probleminiz varsa, süpermarketin meyve-sebze reyonuna gidin ve bir miktar organik çilek alın. Parlak kırmızı renkleri nedeniyle mantığa aykırı görünebilir, ancak meyveler ve özellikle çilek kanıtlanmış bir diş beyazlatıcıdır. Çünkü çilekte dişleri beyazlatan malik asit bulunmaktadır.

ELMA YEMEK DİŞ SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

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Günde bir elma da (olağan kontrolleriniz dışında) sizi diş hekiminden uzak tutabilir. İngiltere’nin, ünlü diş hekimi Richard Marques,’e göre bunun nedeni, elmanın malik asit içermesinin yanı sıra yüksek su içeriğine de sahip olması ve bu sayede lekeye neden olan kalıntıları temizlemesi. Aynı zamanda elmanın renk değişikliğini önlemeye yardımcı olan tükürük üretimini uyardığını da belirtelim.

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çilek elma kahve diş sağlığı diş diş fırçalama
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