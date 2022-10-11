Sakın kalan yağları lavaboya dökmeyin! Tek adımda en az atıkla kalan yağlardan kurtulun

Kirli yağları kullanmak sağlık için tehlike oluşturuyor. Ancak kullanılan yağların direkt çöpe dökülmesi istenmeyen sonuçlara sebep oluyor. Bu nedenle birçok kişi kullanılmış yağları lavaboya döküyor. Kullanılan yağları lavaboya dökmek lavabonun tıkanmasına neden oluyor. Bu durumu önlemek için tek ihtiyacınız olan ufak bir parça alüminyum folyo. TikTok'ta paylaşılan yağlardan kurtulma yöntemi oldukça beğenildi.

Elinizdeki kirli yağı alacak kadar kestiğiniz alüminyum folyoyu lavabo giderinin üzerine yerleştirin. Üzerine kirli yağı dökerek kurumasını bekleyin. Kuruyarak alüminyum folyaya sabitlenen yağı buruşturarak çöpe atabilirsiniz.



