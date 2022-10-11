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Sakın kalan yağları lavaboya dökmeyin! Tek adımda en az atıkla kalan yağlardan kurtulun

11.10.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağlı kızartmaların ardından kirli yağı lavaboya döküyorsanız hem lavabonuzun sağlığını bozuyor hem de çevreyi kirletiyorsunuz. Lavaboya dökülen yağlar uzun sürede giderlerin tıkanmasına neden oluyor, çevre kirliliğe neden oluyor. Bu kirli yağları direkt çöpe dökmeden kurtulma yolunu düşünüyorsanız çözümü basit!

Sakın kalan yağları lavaboya dökmeyin! Tek adımda en az atıkla kalan yağlardan kurtulun

Kirli yağları kullanmak sağlık için tehlike oluşturuyor. Ancak kullanılan yağların direkt çöpe dökülmesi istenmeyen sonuçlara sebep oluyor. Bu nedenle birçok kişi kullanılmış yağları lavaboya döküyor. Kullanılan yağları lavaboya dökmek lavabonun tıkanmasına neden oluyor. Bu durumu önlemek için tek ihtiyacınız olan ufak bir parça alüminyum folyo. TikTok'ta paylaşılan yağlardan kurtulma yöntemi oldukça beğenildi.

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Elinizdeki kirli yağı alacak kadar kestiğiniz alüminyum folyoyu lavabo giderinin üzerine yerleştirin. Üzerine kirli yağı dökerek kurumasını bekleyin. Kuruyarak alüminyum folyaya sabitlenen yağı buruşturarak çöpe atabilirsiniz.

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