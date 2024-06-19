Saldırgan sokak köpekleri için 'ötanazi' geliyor! AK Partili isim merak edilenleri tek tek açıkladı: "Kararı onlar verecek"

Sokak köpeklerinin ve saldırılarının sayılarındaki artış ve buna paralel olarak yaralanma ve ölüm vakaları Türkiye'nin gündeminde en üst sıralardaki yerini koruyor. AK Parti yeni düzenlemenin sinyalini vermişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CNN Türk'ten Duygu Ayaz Bayram'ın sorularını yanıtladı.

DÜZENLEME NE ZAMAN MECLİSE SUNULACAK?

Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme hakkında Güler'in açıklamaları şöyle...

Hem toplumsal manada hem de toplum sağlığı açısından bir sorun olduğunu görüyoruz burada. Bunu ortadan kaldırma adına 5996 sayılı veterinerlik hizmetleri kanunu ve 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamı içerisinden ortak bir metni oluşturma açısından şu anda çalışıyoruz.

Köpek saldırısı sonucu yaralanan aileler, trafik kazasına sebebiyet veren, vefat eden ve yaralanan kişiler, yine kuduz riski kapsamında tedavi olan ve bu riski taşıyan kişiler olmak üzere toplumun her kesimi ile çok yakın bir görüşme trafiği yürüttük. En önemli başlık kısırlaştırma başlığı olacak. Kısırlaştırma ile beraber sahiplendirme, yani hayvansever vatandaşlarımızı sahiplendirmeye özendirmemiz gerekiyor.

"UYUTMA OLMAK ZORUNDA"

Olmak zorunda. 5996 sayılı veterinerlik hizmetleri kanunu ile toplumsal risk taşıyan, kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve sahiplendirilme imkanı olmayan, beslenme zorluğu çeken hayvanlarımız var. Dolayısıyla barınaktaki diğer hayvanlarında sağlığını korumak zorundasınız.

"ÖTANAZİ KAVRAMI OLARAK GEÇECEK"

Ötanazi kavramı olarak geçecek. Sokaklar güvenli alanlar değildir hayvanlar açısından. Soğuk vardır, açlık vardır, saldırı vardır ve hastalıklar vardır yani hayvanlarımızın güvenli alana alınması gerekiyor. Sokakların güvenli hale gelmesi gerekiyor. Bu köpeklerin mutlaka toplanması lazım. Ve nitelikli, kalitesi yüksek barınaklara alınması gerekiyor.

ÖTANAZİYE KİM KARAR VERECEK?

Veteriner hekim kontrolünde buraları kuruyorlar. Hekimlerimizim kontrolünde ortaya çıkacak hususlardır. Kuduz hastalığı, bulaşıcı hastalık taşıyan, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek boyutta vahşi bir hal almış köpekler var. Tabii bunların tespit ve kararını verecek de barınaktaki yönetici veteriner hekim ve kamu yöneticileri olacaktır.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





