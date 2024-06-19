HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Saldırgan sokak köpekleri için 'ötanazi' geliyor! AK Partili isim merak edilenleri tek tek açıkladı: "Kararı onlar verecek"

Saldırgan sokak köpekleri için 'ötanazi' geliyor! AK Partili isim merak edilenleri tek tek açıkladı: "Kararı onlar verecek"

19.06.2024 15:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokak köpeklerinin saldırılarının gündemde yer bulma sıklığının artmasıyla birlikte yeni düzenleme için düğmeye basılmıştı. Konuyla ilgili hararetli tartışmalar devam ederken AK Parti'den 'ötanazi' çıkışı geldi. Hayvanların 'uyutulup uyutulmayacağı' konusunda çok net konuşan AK Partili Abdullah Güler düzenlemenin yasada ötanazi olarak geçeceğini belirtti.

Saldırgan sokak köpekleri için 'ötanazi' geliyor! AK Partili isim merak edilenleri tek tek açıkladı: "Kararı onlar verecek"

Sokak köpeklerinin ve saldırılarının sayılarındaki artış ve buna paralel olarak yaralanma ve ölüm vakaları Türkiye'nin gündeminde en üst sıralardaki yerini koruyor. AK Parti yeni düzenlemenin sinyalini vermişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CNN Türk'ten Duygu Ayaz Bayram'ın sorularını yanıtladı.

Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti! Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti!

DÜZENLEME NE ZAMAN MECLİSE SUNULACAK?

Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme hakkında Güler'in açıklamaları şöyle...

Hem toplumsal manada hem de toplum sağlığı açısından bir sorun olduğunu görüyoruz burada. Bunu ortadan kaldırma adına 5996 sayılı veterinerlik hizmetleri kanunu ve 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamı içerisinden ortak bir metni oluşturma açısından şu anda çalışıyoruz.

Köpek saldırısı sonucu yaralanan aileler, trafik kazasına sebebiyet veren, vefat eden ve yaralanan kişiler, yine kuduz riski kapsamında tedavi olan ve bu riski taşıyan kişiler olmak üzere toplumun her kesimi ile çok yakın bir görüşme trafiği yürüttük. En önemli başlık kısırlaştırma başlığı olacak. Kısırlaştırma ile beraber sahiplendirme, yani hayvansever vatandaşlarımızı sahiplendirmeye özendirmemiz gerekiyor.

44

"UYUTMA OLMAK ZORUNDA"

Olmak zorunda. 5996 sayılı veterinerlik hizmetleri kanunu ile toplumsal risk taşıyan, kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve sahiplendirilme imkanı olmayan, beslenme zorluğu çeken hayvanlarımız var. Dolayısıyla barınaktaki diğer hayvanlarında sağlığını korumak zorundasınız.

"ÖTANAZİ KAVRAMI OLARAK GEÇECEK"

Ötanazi kavramı olarak geçecek. Sokaklar güvenli alanlar değildir hayvanlar açısından. Soğuk vardır, açlık vardır, saldırı vardır ve hastalıklar vardır yani hayvanlarımızın güvenli alana alınması gerekiyor. Sokakların güvenli hale gelmesi gerekiyor. Bu köpeklerin mutlaka toplanması lazım. Ve nitelikli, kalitesi yüksek barınaklara alınması gerekiyor.

a

ÖTANAZİYE KİM KARAR VERECEK?

Veteriner hekim kontrolünde buraları kuruyorlar. Hekimlerimizim kontrolünde ortaya çıkacak hususlardır. Kuduz hastalığı, bulaşıcı hastalık taşıyan, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek boyutta vahşi bir hal almış köpekler var. Tabii bunların tespit ve kararını verecek de barınaktaki yönetici veteriner hekim ve kamu yöneticileri olacaktır.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Şile! Plajda at paniği! Sahiplerinin elinden kaçıp...Yer: Şile! Plajda at paniği! Sahiplerinin elinden kaçıp...
15 yaşındaki çocuk kazada hayatını kaybetti! 88 yaşındaki sürücü...15 yaşındaki çocuk kazada hayatını kaybetti! 88 yaşındaki sürücü...
Puma konforuyla tanışın! İndirime ek sepette fiyatı %15 daha düşüyorPuma konforuyla tanışın! İndirime ek sepette fiyatı %15 daha düşüyor
Anahtar Kelimeler:
köpek saldırısı sokak köpeği sokak köpekleri
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

İlçe Jandarma Komutanı eşini öldürme şüphesi ile tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanı eşini öldürme şüphesi ile tutuklandı

Zamlı maaş takvimi belli oldu: Ödemesi yetişmeyene zam farkı!

Zamlı maaş takvimi belli oldu: Ödemesi yetişmeyene zam farkı!

Adana'da kadın hakimin baş döndüren skandallar zinciri

Adana'da kadın hakimin baş döndüren skandallar zinciri

13 yıl babalık yaptı, çocukların kendisinden olmadığını öğrendi!

13 yıl babalık yaptı, çocukların kendisinden olmadığını öğrendi!

Tarihi ziyarette imzalar atıldı! Dünyaya gözdağı

Tarihi ziyarette imzalar atıldı! Dünyaya gözdağı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.