Saldırıya uğrayan avukat yaşadığı dehşeti böyle anlattı! 'Bıçağı gözüme soktu, dünyam karardı'

Olay, dün saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Altunkalem Mahallesi'nde yaşandı. Avukat Asilcan Tuzcu, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğradı. Gözünden ve boynundan bıçaklanan Tuzcu, yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edilen avukat hemen ameliyata alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen sol gözü görme yetisini kaybetti.

'BENİ ÖLDÜRMEYE GELMİŞ'

Polis saldırıyla ilgili geniş çaplı araştırma başlatırken, boynundaki bıçak yarası şah damarına 2 santimetre mesafede olan avukat Tuzcu, hastane odasında konuştu.

Saldırganın peruk taktığını söyleyen Tuzcu, olay anını şöyle anlattı:

“Bürodan çıkıp, çarşıda otomobilimle dolaştıktan sonra eve geldim. Otomobilimi her zaman park ettiği yere koydum. Aracın arkasına baktığımda bir kişi olduğunu fark ettim. Saçları vardı. Kendi kendime 'Kadın mı erkek mi?' diye sordum. Değişik bir tipi vardı. Tekin birine benzemiyordu. Otomobilden insem mi diye düşündüm. Şizofren ya da gaspçı olabileceği aklıma geldi. Sonra ne olabilir ki deyip arabadan indim. Kimseyle husumetim yok. Araçtan inip eve doğru giderken bana yaklaştığını fark ettim. Saliselik bir olaydı. Geri döndüğümde aramızda çok az mesafe kalmıştı. Tam döneceğim sırada bıçağı sırtıma vurdu. Can havliyle geri döndüm. Aramızda boğuşma yaşandı.”