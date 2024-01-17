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Şalgamın ve şalgam suyunun faydaları nelerdir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
13.01.2024 01:37 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin güney kısımlarına has bir lezzet olarak bilinen ve özellikle de ana vatanı Adana ili olarak işaret edilen şalgam suyu, turp ailesine dahil olan değerli bir bitkiden yapılır. Şalgamın en önemli olarak görülüp kabul edilen özelliği ise suyudur. Ekim aralığı son derece geniş olan ve tohumlarından yetişen şalgam, yılın her döneminde kolaylıkla bulunabilir. Hem bitki olarak hem de bu bitkiden yapılan suyu ile şifa kaynağı olarak kabul edilmiştir.

Şalgamın ve şalgam suyunun faydaları nelerdir?

Kökleri sebze olarak da tüketilebilen ve suyu içilebilen bir bitki olan şalgam, günümüzde ülkemizde yetiştirilmektedir. Şalgam insanlar için üretilebildiği gibi, hem de yem yapılarak tüketmelerinin sağlanması amacıyla hayvanlar için de yetiştirilir. Yani şalgamı insanların dışında hayvanlar da tüketebilir. Çorbalarda, salatalarda, soslarda, yemeklerde de kullanılan şalgam bitkisi, suyu ile de sofralarda hatırı sayılır bir yere sahiptir. Türkiye’de Mersin, Adana ve Osmaniye’de çok sık tüketilen ve üretilen şalgam suyunun da faydaları şalgam bitkisinin faydaları gibi çeşitlilik gösterir.

Besin değeri son derece yüksek olan şalgamda protein, kalsiyum, lif, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum, niyasin, tiyamin, lif, A vitamini, C vitamini, B1 B2 ve B3 vitaminleri ile birçok mineral bulunur. İçeriğinde yer alan potasyum sayesinde birçok rahatsızlığa da iyi geldiği bilinir. Doktorların da faydasını onayladığı şalgam bitkisinden yapılan şalgam suyu, günümüzde özellikle kebapların yanında tercih edilen bir içecek türü olarak öne çıkmaktadır. Çukurova’ya has olduğu bilinir. Bir içecek olan şalgam, şalgam bitkisi (turpu) ile siyah havuca, su ve tuz eklenmesi ile hazırlanır. Damak tadına göre acılı ya da acısız bir şekilde sunumu yapılır.

Şalgamın faydaları nelerdir?

Şalgam bitkisi içeriğinde birçok mineral ve vitamin barındırır. Bu sayede sağlığa son derece faydalıdır. Ancak yine de bilinçli tüketilmeli, özellikle çeşitli hassasiyeti olan bünyelere sahip kişiler tarafından doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Bilinçli tüketildiği sürece son derece faydalı olduğu kabul edilen şalgamın faydaları şunlardır:

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Enerjiyi arttırır.
  • Kalp sağlığını korur.
  • Damarlara iyi gelir.
  • Cilt sağlığını korur.
  • Kanser riskine karşı koruduğu bilinir.
  • Sindirim sistemini düzenler.
  • Kilo vermek isteyen kişiler için destekçidir.
  • Metabolizmayı güçlendirir.
  • Kabızlığın ve ishal durumunun önüne geçer.
  • Soğuk algınlıklarına karşı koruyucu etkisi vardır.
  • Kolesterolü dengeleyicidir.

Şalgam suyunun faydaları nelerdir?

Hem şalgam hem de şalgam suyunu bir doktora danışmadan tüketmemek gerekir. Özellikle şalgam suyunun yüksek miktarda tuz içermesi nedeni ile tansiyon hastaları, hamileler ve çeşitli mide sorunlar olan kişiler şalgam suyu içmeden önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır. Her yiyecek ve içecek gibi şalgam suyunun da çeşitli yan etkileri görülebilir. Ancak bilinçli tüketilmesi durumunda sağlık için son derece yararlı olduğu bilinen, A, B, C, K vitaminleri içeren şalgam suyunun faydaları şunlardır:

  • Yüksek besin değeri ile tok tutar.
  • Astıma karşı koruyucudur.
  • Kan basıncını düşürür.
  • Kemikleri güçlendirir.
  • Sindirimi güçlendirir ve metabolizmayı çalıştırır.
  • Kilo vermeye, yağ yakmaya yardımcıdır.
  • Vücuttaki toksinlerden kurtulmakta yardımcıdır.
  • Sperm kalitesini ve oranını artırdığına inanılır.
  • Boğazda oluşan iltihaplanmaların önüne geçer.
  • Cinsel gücü ve isteği artırdığı bilinir.
  • Anemi hastalığına iyi gelir.
  • Böbrek taşı düşürmeye çalışan kişilere yardımcı olur.
  • Soğuk algınlığına karşı vücudun direncini ve savunma mekanizmasını güçlendirir.
  • Bronşların açılmasında yardımcı olur.
  • İdrar söktürücüdür.
  • Bağırsakları temizleyerek metabolizmayı güçlendirir.
  • Göz sağlığına iyi geldiği bilinir.
  • Acılı hâli ile içildiğinde yağ yakma konusunda da yardımcı olur.

Şalgam suyu hangi hastalığa iyi gelir?

Şalgam suyu, içeriğinde yer alan mineral ve vitaminler sayesinde vücudu birçok hastalığa karşı korur ve kişilerin bağışıklık sistemlerini güçlendirir. Sindirimden solunum yollarına kadar birçok konuda insan sağlığına faydası olan bir içecektir. İçeriğinde yer alan lif sayesinde uzun süre tok hissedilmesini sağlar. Bu özelliği ile de kilo vermek isteyenler için yardımcı bir içecektir.

Birçok uzman doktor ve bilim insanı tarafından da yararları açıklanmış olan şalgam bitkisinden yapılan şalgam suyunun yararları da bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Eğer doktor onayı varsa sabahları aç karnına tüketilen 1 bardak şalgam suyunun sindirim sistemine iyi geleceği bilinmektedir. Marketlerden, çeşitli lokanta ve kebapçılardan veya herhangi bir yerden temin edilebilecek olan şalgam suyunu evde yapabilmek de mümkündür.

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