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Salihli'deki ölüm kuyusunda yeni detaylar! Anne çaresizce çırpınırken Aytuğ Demir'in son sözleri ortaya çıktı: Nefes alamıyorum

12.01.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Salihli ilçesinde 28 yaşındaki Aytuğ Demir ve 2 yaşındaki oğlu Batu Demir'in sondaj kuyusunda sıkışarak hayatlarını kaybetmesi, Türkiye'yi kahretti. 10 saatlik kurtarma çalışmaları sonrası baba ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşılırken, son anlarına ait yeni detaylar ortaya çıktı. Kuyuya düşen eşi ve oğlu için anne Yağmur Demir'in aşağıya ip attığı ancak güncünün yetmediği öğrenilirken, kuyudaki Aytuğ Demir'in son sözleri ortaya çıktı.

Salihli'deki ölüm kuyusunda yeni detaylar! Anne çaresizce çırpınırken Aytuğ Demir'in son sözleri ortaya çıktı: Nefes alamıyorum

Manisa'nın Salihli ilçesindeki ölüm kuyusuyla ilgili yeni detaylar kahretti. Düştükleri 60 metrelik sondaj kuyusunun 15 metresinde sıkışıp, 2 yaşındaki oğlu Batu Demir'le birlikte hayatını kaybeden Aytuğ Demir'in son sözleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Türkiye'yi kahreden olay, geçen 5 Ocak 2023'te, saat 18.00 sıralarında Salihli ilçesi Barış Mahallesi'ndeki 84 binanın bulunduğu Gülnar Sitesi'nde meydana geldi. Ailesine ait bir gıda şirketinde yöneticilik yapan Aytuğ Demir, eşi Yağmur Demir ile çocukları Batu Demir'i sitenin içerisindeki çocuk parkına götürdü. Burada bisikletiyle dolaşan Batu Demir, bir süre sonra bisikletinden indi.

DÜŞEN OĞLUNUN PEŞİNDEN KUYUYA ATLADI

Batu'nun yaklaşık 60 metrelik sondaj kuyusuna düştüğünü gören Aytuğ Demir, oğlunun peşinden atladı. Çığlıkları duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. ,

İLK ANDA BABA VE OĞLU YAŞIYORDU

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılan kamera ile kuyudaki Aytuğ Demir ve oğlu Batu'ya ulaştı. Baba-oğulun yaşadığı belirlendi.

Kurtarma çalışması başlatan itfaiye ekipleri, 15 metre derinlikte ulaştıkları baba ve oğlunu kurtarmak için sondaj kuyusuna paralel çukur kazdı. Bu sırada baba ve oğluna hortum aracılığıyla oksijen verildi.

10 SAAT SONRA KAHREDEN HABER GELDİ

Yaklaşık 10 saatlik çalışmayla 15 metre derinlikte sıkışan baba ve oğluna ulaşıldı, ancak hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.

Minik Batu'nun vücudunun tamamının balçıkla kaplı olduğu, babanın ise göğüs hizasına kadar balçığa battığı görüldü. Baba ve oğlunun cansız bedenleri önce Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ön inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SİTE YÖNETİCİSİ İLE SONDAJCI TUTUKLANDI

Kaçak olduğu belirlenen sondaj kuyusunun yaklaşık 8 ay önce sitedeki zeytin ağaçlarını sulamak için açıldığı ancak su çıkmadığı öğrenildi. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili site yöneticisi H.A. ile sondaj firması sorumlusu V.Ç., gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen site yöneticisi H.A. ile firma sorumlusu V.Ç., 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firmanın, sondaj kuyusunu açıp, yönetime teslim etmesine rağmen üstünün kapatılmadığı tespit edildi.

OLAY YERİNDEKİ FOTOĞRAF KAHRETTİ

Aytuğ Demir'in ise babası Mehmet Demir'in de oturduğu siteye 2 ay önce taşındığı öğrenilirken, çiftin 15 Haziran 2020'de evlendiği Batu'nun ise ilk çocukları olduğu öğrenildi. Baba ve oğlunun ölümünden geriye, olay yerinde çekilen Batu'nun bisikleti ve Aytuğ Demir'in ayakkabısının yer aldığı fotoğraf kaldı. Öte yandan kuyu olayın ardından kapatıldı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu Demir'in cenazeleri aile yakınları tarafından alınarak Salihli'ye getirildi. Baba ve oğlu için, bugün ikindide Hamidiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Aytuğ Demir'in eşi Yağmur Demir, babası Mehmet Demir, kayınpederi Metin Onay, babaannesi Figen Demir ve anneannesi Yasemin Onay ve Demir Ailesi'nin diğer yakınları katıldı.

YAĞMUR DEMİR AYAKTA DURAMADI

Törende, eşi ve oğlunu kaybeden Yağmur Demir ayakta durmakta güçlük çekti. Demir, tekerlekli sandalyeye oturtuldu. Hayatını kaybeden baba-oğulun gözyaşları içindeki yakınlarını komşuları ve diğer yakınları teselli etmeye çalıştı. Kılınan namazı ardından baba-oğulun cenazeleri Karaağaç Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi.

EŞİ VE ÇOCUĞU İÇİN İP SARKITMIŞ AMA...

Üzücü olayla ilgili yeni ve çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 28 yaşındaki Yağmur Demir'in evlerinin yakınındaki kuyuya düşen eşi ve oğlunu kurtarabilmek için delikten aşağı ip atarak kurtarmaya çalıştığı ancak gücünün yetmediği öğrenildi. Eşini ve oğlunu yukarı çekmeye gücü yetmeyen Yağmur Demir'in çevreden yardım istediği, itfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine gelene kadar Aytuğ Demir'in içerideki metan gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

AYTUĞ DEMİR'İN SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hayattayken kuyunun içinde eşi Yağmur Demir ile konuşan Aytuğ Demir'in son sözlerinin 'nefes alamıyorum' olduğu, sonrasında kendisinden bir daha ses gelmediği belirtildi. Yaşadığı olayın etkisinden hala kurtulamayan ve eşi ile oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Yağmur Demir'in serumlarla ayakta durmaya çalıştığı bildirildi.

ÜNİVERSİTE AŞKIYDI

Aytuğ-Yağmur Demir çiftinin aynı üniversitede okudukları, birinci sınıf öğrencisiyken tanıştıkları, pandemi nedeniyle düğünlerinin geciktiği, 2 yıl önce dünya evine girdikleri ve mutlu bir evliliklerinin olduğu öğrenildi. Öte sitenin yakınında bulunan çocuk parkına birkaç metre mesafedeki ölüm kuyusunun yakınında başka kuyuların daha bulunduğu ve kapatıldığı bildirildi.

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Manisa Salihli kuyu

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