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'Salmonella' tehlikesi... Toplanan Kinder Surprise çikolatalarına ilişkin İngiltere'den yeni karar!

25.04.2022 05:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Kinder Sürpriz yumurta çikolataları ile bağlantılı çoğu çocuk 63 kişide salmonella vakasına rastlanması üzerine, çikolataların bir kısmı geri çağrıldı. Ülkede salmonella hastalığı ile bağlantılı olarak toplanan Kinder Surprise çikolatalara ise yenileri eklendi. Peki salmonella belirtileri nelerdir?

'Salmonella' tehlikesi... Toplanan Kinder Surprise çikolatalarına ilişkin İngiltere'den yeni karar!

İngiltere'de salmonella hastalığı ile bağlantılı olarak toplanan Kinder Surprise çikolatalara yenileri eklendi.

Çoğu çocuk 63 kişide salmonella vakasına rastlanması üzerine, İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), insanlara son tüketim tarihi 11 Temmuz ve 7 Ekim 2022 tarihleri arasında olan 20 gr veya üçlü paket sürpriz yumurta yememelerini tavsiye etmişti.

İŞTE UYARIYA EKLENEN ÜRÜNLER

FSA bu uyarısına 150 gramlık Kinder Paskalya yumurtası avı kitlerini, 75 gramlık Kinder Mini yumurtaları, 200 gramlık Kinder schokobons'u ve 100 gramlık Kinder Surprise sürpriz yumurtayı ekledi.

Toplatılan tüm yumurtaların Belçika'daki aynı fabrikada üretildiğini açıklandı.

Çikolata üreticisi Ferrero, satışa sunulan Kinder ürünlerinin hiçbirinin salmonella testinde pozitif sonuç çıkmadığını söyledi.

Firma, "Gıda güvenliği konularını son derece ciddiye alıyoruz ve bu konu için içtenlikle özür diliyoruz" dedi.

Şu ana kadar ortaya çıkan 63 salmonella vakasının çoğu 5 yaş ve altı çocuklarda görüldü. Hiçbir vaka can kaybıyla sonuçlanmadı.

Avrupa'da ise daha fazla vakanın kaydedildiği bildirildi.

Vakaların görüldüğü diğer ülkeler Fransa, Almanya, İsveç, Hollanda ve İrlanda.

"TEDBİR AMAÇLI"

FSA, Ferrero'nun tedbir amacıyla ürünleri gönüllü olarak topladığını ve herhangi bir şikâyet almadığını; firmanın, salgının nedenini belirlemek için gıda güvenliği yetkilileriyle yakın bir şekilde çalıştığını belirtti.

Kinder çikolataları üreten Ferrero, son tüketim tarihi 20 Nisan 2022 ile 21 Ağustos 2022'a kadar olan ürünlerini İngiltere ve İrlanda'da "ihtiyati" bir kararla gönüllü olarak topladığını söyledi.

FSA tarafından yayımlanan uyarıda, halk sağlığı kurumları tarafından yapılan soruşturmaların, "İngiltere genelinde bildirilen salmonella zehirlenmesi vakaları ile Ferrero şirketi tarafından üretilen belirli bir ürün arasında bir bağlantı bulduğu" ifade edildi.

SALMONELLA ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde verilen bilgiye göre, salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra şu belirtiler görülebiliyor: İshal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları.

Hastalık genellikle 4-7 gün sürüyor ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşiyor. Hastalık bazı kişilerde ise ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabiliyor. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyredebiliyor.

Uzmanlar, belirtilerin şiddetli seyretmesi halinde doktora gidilmesini, ayrıca salmonella bulaşıcı olduğundan, semptomları olan herkesin ellerini iyice yıkamalarını ve başkalarının yiyeceklerine dokunmamalarını tavsiye ediyor.

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