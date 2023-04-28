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'Şampanya' sözleri gündem olmuştu! Bekir Bozdağ'dan yeni açıklama: Seçim sonuçlarını insanların nasıl kutlayacağına dair bir değerlendirme

28.04.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çok konuşulan 'şampanya' sözlerine dair yeni bir açıklama yaptı. Bozdağ, "Bizim söylediğimizde ne var? Seçim sonuçlarını insanların nasıl kutlayacağına dair bir değerlendirme. Bu da benden kaynaklanmıyor. İngiliz The Guardian gazetesinin dış haberler şefi "14 Mayıs akşamı Erdoğan kaybederse Washington'dan Berlin'e kadar şampanya ile kutlamalar olacak" şeklinde açıklamalar yaptı. Bunda anormal olan, yanlış olan ne var?" ifadelerini kullandı.

'Şampanya' sözleri gündem olmuştu! Bekir Bozdağ'dan yeni açıklama: Seçim sonuçlarını insanların nasıl kutlayacağına dair bir değerlendirme

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Haber Global'in canlı yayınında açıklamalar yaptı. Bozdağ, geçtiğimiz günlerde 14 Mayıs seçimlerini işaret ederek 'şampanya' örneğiyle sarf ettiği sözlere de açıklama yaptı.

"BUNDA ANORMAL OLAN NE VAR?"

Bozğdağ şu ifadeleri kullandı:
"Bizim söylediğimizde ne var? Seçim sonuçlarını insanların nasıl kutlayacağına dair bir değerlendirme. Bu da benden kaynaklanmıyor. Sosyal medyada bir sürü kim nasıl kutlayacağına dair haberler videolar var. En son İngiliz The Guardian gazetesinin dış haberler şefi "14 Mayıs akşamı Erdoğan kaybederse Washington'dan Berlin'e kadar şampanya ile kutlamalar olacak" şeklinde açıklamalar yaptı. Bu sözler üzerine vatandaşlarımıza değerlendirme yapıyorum. Bunda anormal olan ne var?

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Başkaları da yapıyor ben de bu açıklamalar üzerine vatandaşlarımıza değerlendirmemi yaptım. O gün çıkacak seçim sonuçlarını ülkemizde bazıları böyle kutlayacaktır bazıları da böyle kutlayacaktır. Bunda anormal olan, yanlış olan ne var? Biz doğru bir tespiti yapmayacak mıyız? Ama onlar istismar ediyor. Biz ayrıştırma kutuplaştırma dili kullanmadık, kullanmıyoruz da."

BAKAN BOZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, "Şanlıurfa Eşraf Buluşması"nda konuşma yapmıştı.

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Seçimlerde, ülkenin geleceğine karar verileceğini ifade eden Bozdağ, şunları kaydetmişti:

"14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir. O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim. Ya Kandil sevinecek ya Şanlıurfa'nın asil insanları sevinecek. Ya FETÖ sevinecek ya bu milletin temiz evlatları sevinecek. Ya ABD'nin başkanı orada keyif yapacak ya da Türk milletinin her bir hanesi 'Cevabı ABD'ye verdik, AB'ye verdik, Türkiye'nin seçimi Londra'da, Washington'da değil Şanlıurfa'da yapılır, iktidarı da başka ülkeler değil, Şanlıurfa'nın asil insanları tayin eder' diye onlara büyük bir Osmanlı tokadını yapıştıracaktır."

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Bekir Bozdağ

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