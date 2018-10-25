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Samsun'da 58 yaşındaki teyzeye fuhuş gözaltısı!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 15:24 | Son Güncelleme

Samsun'da evinde para karşılığında fuhuş yaptırdığı öne sürülen bir kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da 58 yaşındaki teyzeye fuhuş gözaltısı!

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddia edilen 58 yaşındaki E.K. adlı kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Adliyesine sevk edilen E.K., savcıya ifade verdikten sonra "fuhuş için yer temin etmek ve fuhşa aracı olmak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyen E.K. çıkardığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun fuhuş gözaltı Canik

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