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  4. Samsun'da can pazarı! Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Samsun'da can pazarı! Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi

20.09.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada, 10'u kadın, 13 kişi yaralandı.

Samsun'da can pazarı! Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık işçilerini taşıyan Uğur G. yönetimindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

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Minibüste bulunan Saffet Ç., Fatma A., Hava G., Mahircan Ç., Gülpembe G., Zahide G., Temel G., Hanife G., Cansu G., Merve G., Menekşe T., Gamze Y. ile sürücü Uğur G. yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, dere yatağına yuvarlanan minibüs ise vinç yardımıyla çıkartıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Samsun
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