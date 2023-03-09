SAMSUN'DA DEPREM! 9 Mart 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Samsun 3.8 ile sallandı!

Deprem ile ilgili AFAD'dan son dakika açıklamasında bulunuldu. Samsun Bafra'nın 90.40 km açıklarında deprem meydana geldi. Yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte, Samsun depremi sonrası 9 Mart 2023 Perşembe günü AFAD'dan yapılan açıklama...

SAMSUN'DA KORKUTAN DEPREM

Samsun'da deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre saat 08.10 sıralarında Samsun Bafra'nın 90.40 km açıklarında 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem 14.1 km derinlikte gerçekleşti.

İşte AFAD'dan yapılan açıklama:

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı.

Yayımlanan verilerde derinlik 18.1 km olarak belirtildi.

Kandilli Rasatahanesi'nden yapılan paylaşım:

SON DEPREMLER LİSTESİ! (9 MART 2023 PERŞEMBE)

2023.03.09 08:02:05 36.1950 36.4065 15.9 -.- 1.9 -.- BOSIN-(HATAY) İlksel

2023.03.09 07:53:00 38.2048 37.2923 20.9 -.- 1.2 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 07:49:26 37.3007 37.7383 25.9 -.- 1.7 -.- ASAGIKAYABASI-YAVUZELI (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.09 07:47:06 37.0195 36.8823 2.2 -.- 2.5 -.- KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.09 07:43:13 36.0307 36.0555 4.1 -.- 2.3 -.- KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2023.03.09 07:42:17 38.2122 36.8268 11.8 -.- 1.9 -.- GOZPINARI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 07:40:13 37.8487 36.6043 3.3 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 07:34:30 38.3220 37.2688 8.2 -.- 1.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 07:27:18 38.2148 38.5412 8.6 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2023.03.09 07:24:04 38.0717 37.7497 12.9 -.- 1.7 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.09 07:20:53 40.6760 30.4317 15.9 -.- 1.3 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2023.03.09 07:19:41 38.0468 36.4027 5.0 -.- 2.7 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 07:18:23 38.1383 36.7225 5.4 -.- 1.9 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 07:17:48 38.0623 36.6382 8.1 -.- 1.9 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 07:13:43 38.0860 37.2190 1.8 -.- 1.9 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 06:58:22 38.1315 37.0585 1.0 -.- 3.5 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 06:52:06 38.1268 36.5188 5.0 -.- 2.0 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 06:42:43 38.3202 37.4182 8.6 -.- 1.5 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 06:38:37 36.6575 36.3942 9.4 -.- 1.8 -.- BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.03.09 06:35:14 37.8020 35.5553 13.6 -.- 1.4 -.- BURHANIYE-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2023.03.09 06:33:15 38.1777 38.7362 5.4 -.- 1.4 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.03.09 06:13:23 37.3640 35.2828 3.9 -.- 2.1 -.- FILIKLI-KARAISALI (ADANA) İlksel

2023.03.09 06:13:22 37.2387 37.0438 5.4 -.- 1.7 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 06:12:16 37.9718 37.9763 4.9 -.- 1.5 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.09 06:11:42 38.0912 38.4313 7.5 -.- 1.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.09 06:09:56 38.0308 36.7622 7.3 -.- 1.2 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 06:05:19 37.1753 36.6575 6.9 -.- 1.4 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) İlksel

2023.03.09 06:03:53 37.8412 36.3007 7.7 -.- 2.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 06:02:24 37.2540 35.7938 28.4 -.- 1.5 -.- CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.03.09 06:00:02 38.1722 37.8603 15.0 -.- 1.6 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.09 05:55:59 38.0155 37.5167 4.7 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 05:42:53 38.3697 37.5033 5.4 -.- 1.2 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 05:41:14 38.0182 37.6720 9.1 -.- 1.6 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.09 05:40:55 36.1287 28.9673 12.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.03.09 05:33:56 38.2212 38.0350 5.7 -.- 2.1 -.- CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.03.09 05:28:30 37.2053 36.9475 5.0 -.- 1.9 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.09 05:26:12 37.8742 36.6745 6.0 -.- 2.2 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 05:21:07 36.8045 36.5537 6.2 -.- 2.9 -.- BINTAS-HASSA (HATAY) İlksel

2023.03.09 05:13:51 38.5425 39.4923 5.0 -.- 3.2 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel

2023.03.09 05:09:20 37.9530 37.9647 6.0 -.- 1.3 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.09 05:06:00 38.7150 35.3395 5.0 -.- 1.7 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel

2023.03.09 05:03:21 37.5407 37.2898 6.9 -.- 1.8 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 04:59:45 38.3448 38.3287 4.4 -.- 2.1 -.- MALATYA (MALATYA) İlksel

2023.03.09 04:57:45 36.5915 36.4812 10.1 -.- 1.8 -.- AYGIRGOLU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.03.09 04:43:23 38.2185 38.5513 5.0 -.- 3.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2023.03.09 04:39:23 38.8142 33.5840 3.4 -.- 2.0 -.- KARANDERE-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2023.03.09 04:35:03 38.2227 38.6447 19.4 -.- 1.4 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.03.09 04:31:04 37.2983 36.9973 5.3 -.- 1.6 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 04:29:30 37.8790 36.2843 5.3 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.03.09 04:20:07 38.5702 40.4075 8.3 -.- 3.1 -.- YELKAYA-GENC (BINGOL) İlksel

2023.03.09 04:17:37 38.0997 37.2708 2.0 -.- 2.0 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 04:01:49 37.2928 37.0930 5.0 -.- 2.1 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 04:00:09 38.1140 36.7220 5.5 -.- 1.9 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 03:57:28 36.7678 36.1018 11.0 -.- 2.3 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel

2023.03.09 03:53:13 38.1748 38.5508 5.0 -.- 2.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.03.09 03:50:44 38.3155 37.7783 5.0 -.- 1.6 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.03.09 03:45:31 38.7677 26.6117 8.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.03.09 03:45:03 37.9887 36.4338 21.4 -.- 1.4 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 03:39:31 37.8620 36.2985 6.8 -.- 2.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 03:35:22 38.2298 37.8233 5.0 -.- 1.9 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.09 03:21:09 37.8968 36.5177 4.0 -.- 2.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 03:20:32 38.0195 37.4722 5.0 -.- 2.4 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 03:17:22 38.1080 37.7700 5.0 -.- 1.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.09 03:16:52 38.1818 38.0407 5.0 -.- 1.9 -.- GOZENE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.03.09 03:13:34 38.0203 37.5647 8.6 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 03:09:57 37.6742 35.4260 1.2 -.- 2.4 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.03.09 03:08:28 38.4248 37.5950 7.1 -.- 2.4 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.03.09 03:07:00 36.1992 35.9887 10.2 -.- 1.9 -.- YENIKOY-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.03.09 03:01:18 36.0277 36.0415 4.2 -.- 2.9 -.- CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2023.03.09 02:58:15 38.1157 37.3733 18.9 -.- 1.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 02:53:15 38.5235 39.6428 15.2 -.- 1.2 -.- CUMHURIYETCI-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.03.09 02:49:53 36.5982 36.4602 17.3 -.- 1.6 -.- SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.03.09 02:49:23 36.3502 35.9733 19.7 -.- 1.8 -.- KARAGOZ-ARSUZ (HATAY) İlksel

2023.03.09 02:45:47 37.9385 36.3213 14.2 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 02:23:21 35.9633 35.8420 1.7 -.- 1.9 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2023.03.09 02:21:15 38.4152 37.5093 8.9 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.03.09 02:18:58 38.3710 37.4508 5.8 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 02:17:59 38.1267 38.2012 7.4 -.- 2.0 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.09 02:16:21 38.4797 37.5623 3.6 -.- 1.8 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.03.09 02:09:59 38.0760 38.3932 5.4 -.- 2.2 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.09 02:08:03 37.7130 36.5257 3.5 -.- 2.3 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 02:05:29 38.0417 37.6632 9.3 -.- 1.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.09 01:59:08 38.0222 37.6068 4.6 -.- 2.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.09 01:53:53 38.6452 39.6693 7.3 -.- 1.9 -.- GEDIKYOLU-(ELAZIG) İlksel

2023.03.09 01:45:22 38.1350 36.6257 5.0 -.- 1.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 01:36:33 38.7268 39.6845 9.8 -.- 1.2 -.- AVLAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2023.03.09 01:35:13 38.1958 37.9283 10.1 -.- 1.6 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.09 01:31:59 37.8392 36.5813 2.7 -.- 1.5 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 01:30:16 38.6653 39.6457 11.4 -.- 1.5 -.- UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2023.03.09 01:29:43 38.4625 37.5605 1.0 -.- 1.7 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.03.09 01:27:44 38.6427 39.5860 7.2 -.- 2.5 -.- YUKARIBAG-(ELAZIG) İlksel

2023.03.09 01:27:05 38.1020 36.5737 5.3 -.- 2.6 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 01:20:25 36.3198 36.2763 2.4 -.- 2.4 -.- SUVATLI-(HATAY) İlksel

2023.03.09 01:15:14 36.2742 36.0720 5.0 -.- 2.0 -.- KESECIK-(HATAY) REVIZE01 (2023.03.09 01:15:22)

2023.03.09 01:12:16 38.5947 39.6963 4.5 -.- 2.1 -.- SARIKAMIS-(ELAZIG) İlksel

2023.03.09 01:11:03 36.0233 36.0478 8.6 -.- 2.7 -.- KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2023.03.09 01:05:50 38.1370 37.9838 28.9 -.- 1.4 -.- ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.09 01:01:31 36.0620 36.0698 5.5 -.- 2.6 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel

2023.03.09 01:00:40 36.0110 36.1155 11.9 -.- 2.7 -.- SUNGUR-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2023.03.09 00:58:53 38.0670 38.5930 24.3 -.- 2.5 -.- SAKIZ-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.09 00:49:57 38.3770 37.5227 1.7 -.- 1.6 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.03.09 00:49:22 39.4180 26.1513 8.8 -.- 1.7 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2023.03.09 00:48:59 38.0812 38.2345 5.0 -.- 1.5 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.09 00:44:03 37.3167 37.0993 6.1 -.- 3.8 3.8 OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 00:40:16 38.0955 38.4303 5.4 -.- 2.4 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.09 00:37:09 37.2160 36.7573 9.0 -.- 3.1 2.9 BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.09 00:18:59 38.2763 38.2310 5.9 -.- 2.2 -.- YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.03.09 00:16:48 38.0403 37.4832 5.0 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 00:13:29 36.1995 36.3528 24.7 -.- 1.4 -.- BOSIN-(HATAY) İlksel

2023.03.09 00:05:11 38.0705 36.6010 5.0 -.- 2.1 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 00:03:35 37.5653 38.9028 10.5 -.- 2.2 -.- MALOREN-HILVAN (SANLIURFA) İlksel

2023.03.09 00:02:49 38.0917 37.4235 8.3 -.- 1.8 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 00:00:30 36.6785 30.8128 55.2 -.- 2.3 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

