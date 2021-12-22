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Samsun'da feci kaza! Motosikletli kurye, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı

22.12.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yolun karşısına geçmek isteyen yaya, motosikletli kuryenin çarpması sonucu kaldırıma savruldu. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İlkadım İlçesi Cumhuriyet Caddesi Kale Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

KALDIRIMA SAVRULDU

Edinilen bilgiye göre, motosikletli kurye, yolun karşısına geçmekte olan Ahmet Barutçu isimli vatandaşa çaptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya takla atarak kaldırıma yuvarlandı. Kazayı görenler yaralının yardımına koştu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kafasından ve bacağından yaralanan Barutçu, Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURYE GÖZALTINDA

Motosiklet sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

FECİ ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun
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