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  4. Samsun'da iğrenç olay! Eve gelen temizlikçi kadına cinsel tacizde bulundu

Samsun'da iğrenç olay! Eve gelen temizlikçi kadına cinsel tacizde bulundu

09.07.2024 16:43
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Samsun'da bir kişi, evini temizlemek için çağırdığı kadına cinsel tacizde bulundu. Evden kaçan kadının şikayeti üzerine tacizci gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tacizci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da iğrenç olay! Eve gelen temizlikçi kadına cinsel tacizde bulundu

Olay, 6 Temmuz’da Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan İlhan Karaca, evini temizlemesi için F.G. ile anlaştı. Karaca, eve gelen F.G.’ye iddiaya göre cinsel tacizde bulundu.

EVDEN KAÇIP ŞİKAYETTE BULUNDU

Evden kaçan F.G., 2 gün sonra emniyete gidip şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, ifadesinde suçlamaları reddeden İlhan Karaca, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Samsun taciz
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