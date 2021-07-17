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Samsun'da kahvehanede oturanlara ateş açıldı

17.07.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde, kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Samsun'da kahvehanede oturanlara ateş açıldı

Taflan Mahallesi Yalı Camisi yakınında bulunan kahvehanede oturanlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda, Bayram Taşkara (60), oğlu Hacı Recep Taşkara (27), Ali Bilgin (20) ve Bilgivar Akpınar vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bayram Taşkara, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
Ekipler, olay yerinde çok sayıda tüfek ve tabancaya ait boş kovan ile tüfek kartuşları ele geçirdi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun silahlı saldırı
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