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Samsun'da kasap dehşeti! Müşterisine satırla saldırdı

22.05.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde kasap C.Ö. (33), kavga ettiği müşterisi M.A.'yı (22) satırla yaraladı. Kavganın alacak verecek meselesinden çıktığı öğrenildi. Kaçan şüpheli gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan müşterinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İşte detaylar...

Samsun'da kasap dehşeti! Müşterisine satırla saldırdı

Samsun'un İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren kasap C.Ö., alacak verecek meselesinden dolayı müşterisi M.A. ile Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi'nde buluştu.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ö, yanında bulunan satırla M.A'yı yaraladı.

Sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, kaçan şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

AA

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Kasap Samsun kavga satır

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