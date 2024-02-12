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Samsun'da korkunç olay! 'Çok yoruldum, yapamıyorum' dedi, arkadaşlarının gözü önünde canına kıydı

12.02.2024 21:24 | Son Güncelleme:
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Samsun'da bir çocuk annesi kadın, hayatına son verdi. 36 yaşındaki A.Z. girdiği bunalım sonucu WhatsApp'taki arkadaşlarının bulunduğu gruba "Kendimi öldürmeyi düşünüyorum. Çok yoruldum, yapamıyorum" mesajı attı. Arkadaşlarının gözü önünde genç kadın kendini 4. katın penceresinden aşağı attı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da korkunç olay! 'Çok yoruldum, yapamıyorum' dedi, arkadaşlarının gözü önünde canına kıydı

Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden 13 yıl önce ayrıldığı öğrenilen 1 çocuk annesi A.Z (36), girdiği bunalım sonucu WhatsApp'taki arkadaşlarının bulunduğu gruba "Kendimi öldürmeyi düşünüyorum. Çok yoruldum, yapamıyorum" mesajı attı.

ARKADAŞLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Genç kadının yanına giden arkadaşları, evin önüne geldiklerinde onun 4. kattaki evinin penceresinde ayakları dışarı sarkmış halde oturduğunu görünce "Yapma" diye yalvardılar. A.Z, arkadaşlarının gözleri önünde kendini 4. katın penceresinden aşağı attı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan A.Z., özel araçla arkadaşları tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. A.Z, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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