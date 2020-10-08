Samsun'da pitbull saldırısına uğrayan Tuğba'ya 60 dikiş atıldı

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Tuğba Kaplan, “Sabah kardeşim ve arkadaşımla birlikte parka gittik. Sonra arkadaşım bahçedeki köpekleri gördü ve ‘çok sevimliler, gel sevelim’ dedi. Ben ‘Bakmayalım, eve gidelim’ dedim. Arkadaşım evin kapısını açtı, köpek üzerime doğru geldi. O köpekler beni daha önce de gördü, beni sevmeye geldi zannettim. Bir anda kolumdan ısırdı, beni bahçeye çekti. Yere düşürdü ve göbeğimden ısırdı. Bir dakika falan beni ısırdı, sonra 2 pitbull daha geldi. Onlar da saldırdı. Parkta oturan iki kişi beni kurtardı. Çok korktum. Koluma ve yüzüme dikişler atıldı. Sırtım ve boynum çok ağrıyor. O köpeklerin mahallemizden alınmasını istiyorum. İyi ki kardeşimin de başına bir şey gelmedi. Bu köpekleri mahallemizden alın, bana zarar verdiler, başkalarına da zarar verebilirler. Orası park ve çocuklar, parka gidiyor. Çocuklar köpekleri sevmek istiyor” diye konuştu.

‘BAŞKA ÇOCUKLARIN CANI ACIMASIN, O KÖPEKLER ALINSIN’

Anne Latife Kaplan da “O köpekler toplansın, çocuğumun her yerini ısırdı, yazık değil mi benim çocuğuma? Sabah arkadaşıyla dışarı çıkıp, parka gitti. Parkta arkadaşı, pitbullların kapısını açmış ve köpek, kızıma saldırmış. Küçük kızım eve geldi, ‘Anne, ablamı köpekler boğdu’ dedi hemen parka koştuk. Durumu çok kötüydü, her yerinde dikiş var. Başka çocukların canı acımasın, o köpekler alınsın, çocuklarımıza yazık değil mi? Cezasını versinler, çocuğum acılar içerisinde” dedi.

PİTBULL SAHİBİ: KÖPEKLERİMİZ SALDIRGAN DEĞİL

Köpeklerin sahibi Yılmaz T.’nin oğlu Yılmaz Sezgin T. (16), “Kimsenin, özel mülkümüze girmeye hakkı yok, bu yasaktır. Evimizin girişinde ‘Dikkat köpek var’ yazılı tabelamız var. Küçük kız yaralandı, üzüldük ve kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bahçemize girmemesi gerekiyordu. 7 köpeğimiz var, bunları 6’sı pitbull cinsi, diğeri süs köpeği. Biz köpeklerimizi gezdirdiğimizde zincir ve tasmalarını takıyoruz. Bazen de ağızlıklarını takıyoruz. Onun haricinde köpeğimizi insanların peşinden falan koşturmuyoruz. Daha önce böyle bir olay olmadı. Olayın olduğu gün ben evde değildim, spora gitmiştim. Eve geldiğimde sokak ortasında 100’e yakın insan vardı. Biz çocuğa araba çarptı zannettik. Meğerse çocuk içeri girmiş ve köpek saldırmış. Normalde köpekler kulübelerinde oluyor. O gün bahçedelerdi, zaten her sabah salıyoruz. Çünkü bütün gün içerde kalamazlar. Onlar da bir canlı. Babam bir gece gözaltına alındı, adliyeye gittik ve ifadeler alındı. Bize köpekleri dışarı çıkarmayacakmışız. Babam da 1 hafta dışarı çıkmayacak. Bundan sonra köpeklerimizi zincirle bağlarız, hava aldırmak istediğimizde de ağızlıklarını takarız. Aslında köpeklerimiz saldırgan falan değiller, köpeğe vurursanız saldırır” dedi.

EKİPLER, İNCELEME YAPACAK

Olayın ardından gözaltına alınan köpeklerin sahibi Yılmaz T., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından Yılmaz T.'ye idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

(DHA)



