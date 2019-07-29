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Samsun'da silahlı kavga! 2 kardeşten biri öldü biri yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 22:51 | Son Güncelleme

Samsun'un Alaçam ilçesinde, kıraathanede çıkan silahlı kavgada yaralanan Aydın D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kardeşi Osman D. ise yaralandı. Olaydan sonra kaçan şüpheli Burhan B. yakalandı.

Samsun'da silahlı kavga! 2 kardeşten biri öldü biri yaralandı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karlı Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, Aydın D. ve kardeşi Osman D. ile Burhan B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Burhan B. tabanca ile iki kardeşe ateş etti. Olayda kurşunların isabet ettiği Aydın D. ve kardeşi Osman D. yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydın D. doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Osman D. ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaydan sonra kaçan Burhan B., Alaçam Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Samsun Silahlı kavga kavga

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