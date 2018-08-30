Samsun'da freni patlayan minibüs duvara çarptı: 15 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde freni patlayan minibüsün bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Ömer Çalışkan (32) idaresindeki 52 S 2045 plakalı tur minibüsü, freni patlayınca İmaret Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Osman Ünal Sokak'taki kullanılmayan bir evin bahçe duvarına çarptı.
Kazada sürücüsü Çalışkan ile minibüste bulunan Simge Tan (19), Hilal Kuru (20), Kenan (50) ve Asuman Toprak (38), Abdullah Şahin (18), Merve Topal (24), Samet Işıklı (20), Ümmehan (57), Salih (59) ve Sevgican Korkmaz (53), Hüseyin (64) ve Gülay Güney (65), Ecenur Öztaş (6) ve Gül Yaylacıoğlu (21) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla götürüldükleri Havza Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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