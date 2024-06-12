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  4. Aksaray'da feci kaza: AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın hayatını kaybetti

Aksaray'da feci kaza: AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın hayatını kaybetti

12.06.2024 09:13
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Aksaray'daki kaza sonrası AK Parti'yi kahreden haber geldi. Otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Yalçın'ın henüz 29 yaşında olduğu öğrenildi.

Aksaray'da feci kaza: AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın hayatını kaybetti

Aksaray'da gece saat 03.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. Güzelyurt ilçesi Selime beldesi yakınlarında meydana gelen kazada AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın, yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Resul Kayabaşı'nın (32) kullandığı otomobille çarpıştı.

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AK PARTİ İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada hurda yığınına dönen hafif ticari aracın sürücüsü Okan Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki Enes Abay (22) ve diğer sürücü Resul Kayabaşı ile yanındaki Emre Demircan (33) yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, durumlarının ağır olduğu belirtildi.

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Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası Aksaray ak parti
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