HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Akşener iddiaları yalanlamıştı! İsmail Saymaz'dan yanıt geldi 'Siyasi geçmişini sorgulasın'

Akşener iddiaları yalanlamıştı! İsmail Saymaz'dan yanıt geldi 'Siyasi geçmişini sorgulasın'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
12.06.2024 09:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Akşener'in Ankara'da ofis açtığı ve Erdoğan'ı ziyaret nedeninin "bir iş adamının Yargıtay’daki davasını çözmek" olduğu iddialarını dile getirmişti. Akşener ise ateş püskürmüş, Saymaz'ı hedef aldığı açıklama gündem olmuştu. Akşener'e gelen yanıt da bir o kadar sert oldu; Saymaz, Akşener'in yanıt vermediği bir iddiaya dikkat çekti.

Akşener iddiaları yalanlamıştı! İsmail Saymaz'dan yanıt geldi 'Siyasi geçmişini sorgulasın'

İYİ Parti genel başkanlığını bıraktıktan sonra bir süre gözlerden uzak kalan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edince Ankara kulisleri hareketlendi. Görüşmeye dair birçok iddia ortaya atıldı. Akşener, Ankara'da ofis tuttuğu iddiasına ve Erdoğan'ı ziyaret nedeniyle ilgili İsmail Saymaz'ın gündeme getirdiği iddiaya sert tepki gösterdi.

İddiaları yalanladığı açıklamasında Saymaz'a yüklenen Meral Akşener "Gazetecilik mesleğinin itibarı açısından oldukça üzücü olan bu açıklamalarından ötürü İsmail Saymaz’ı; haberciliğin evrensel ilkeleri çerçevesinde tarafsız, şeffaf, dürüst davranmaya ve ciddi, dengeli, sorumlu bir bakış açısıyla haber yapmaya davet ediyorum. Yukarıda ifade ettiğim konular hakkında en kısa zamanda hukuki yollara başvuracağımı da bu vesileyle bilinmesini isterim.” demişti.

thumbs_b_c_f2cb40d1fe1ee28f085856218c120f26

"OĞLUNA BÜYÜKELÇİLİK İSTEDİĞİ İDDİASINA YANIT VERMİYOR"

Gazeteci İsmail Saymaz, Meral Akşener'in açıklamasına Sözcü TV ekranlarında yanıt verdi. Akşener-Erdoğan görüşmesiyle ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldığına değinen Saymaz, "Oğluna Paris Büyükelçiliği iddiası bundan daha mı hafif? Yahut Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi iddiası benim iddiamdan daha mı değersiz? Cevap vermiyor" diye çıkıştı ve şunları ekledi:

"BENİM GAZETECİLİĞİMİ SORGULAYACAĞINA KENDİ SİYASİ GEÇMİŞİNİ SORGULASIN"

"Kendi oğluna büyükelçiliği istediği iddiasına yanıt vermiyor, benim ortaya attığım, benim de İYİ Parti milletvekiline dayanarak dile getirdiğim bilgiye karşı çıkıyor. Ve zaten ofis tuttuğu bilgisini ilan etmiş olmama karşılık gazeteciliğimi sorguluyor. Benim gazeteciliğimi sorgulayacağına kendi siyasi geçmişini sorgulasın. Benimle ne ilgisi var?"

NE OLMUŞTU?

Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen isimlerle konuştuğunu belirten İsmail Saymaz, "Beştepe’ye gitme ziyaretinin bir iş adamının Yargıtay’daki davasını çözmek olduğunu söyledi ve bunu anlattıktan sonra ‘Yazık bizim emeklerimize’ diye bitirdi.” ifadelerini kullanmıştı.

Akşener bu iddiaya “Bugüne kadar herhangi bir iş insanı veya başka bir kişi adına, yargıya intikal etmiş bir konuda hiç kimseden açık veya örtülü hiçbir talebim olmamıştır, bugünden sonra da olmayacaktır. İsmail Saymaz’ın bu gerçek dışı iddiası; sadece şahsımı değil, aynı zamanda bağımsız Türk Mahkemelerini ve Sayın Cumhurbaşkanı’nı da zan altında bırakmaktadır.” şeklinde yanıt vermişti.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyorTokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı hayatını kaybetti AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı hayatını kaybetti
ŞOK'a Crocs terlik geliyor! ŞOK Çarşamba Fırsatları buradaŞOK'a Crocs terlik geliyor! ŞOK Çarşamba Fırsatları burada
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Gamze Özçelik hakkında çirkin paylaşımda bulundu! Gözaltına alınıp...

Gamze Özçelik hakkında çirkin paylaşımda bulundu! Gözaltına alınıp...

Polis memurundan sokak ortasında coplu darp! O anlar kameraya yansıdı...

Polis memurundan sokak ortasında coplu darp! O anlar kameraya yansıdı...

Altın fiyatları kırılmanın eşiğinde!

Altın fiyatları kırılmanın eşiğinde!

Kritik zirvede asgari ücrete zam masadaydı!

Kritik zirvede asgari ücrete zam masadaydı!

Film gibi soygunda yeni gelişme: Yakalandılar!

Film gibi soygunda yeni gelişme: Yakalandılar!

Bursa'da evli ablasını başka bir erkekle görünce bıçakladı!

Bursa'da evli ablasını başka bir erkekle görünce bıçakladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.