Akşener iddiaları yalanlamıştı! İsmail Saymaz'dan yanıt geldi 'Siyasi geçmişini sorgulasın'

İYİ Parti genel başkanlığını bıraktıktan sonra bir süre gözlerden uzak kalan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edince Ankara kulisleri hareketlendi. Görüşmeye dair birçok iddia ortaya atıldı. Akşener, Ankara'da ofis tuttuğu iddiasına ve Erdoğan'ı ziyaret nedeniyle ilgili İsmail Saymaz'ın gündeme getirdiği iddiaya sert tepki gösterdi.

İddiaları yalanladığı açıklamasında Saymaz'a yüklenen Meral Akşener "Gazetecilik mesleğinin itibarı açısından oldukça üzücü olan bu açıklamalarından ötürü İsmail Saymaz’ı; haberciliğin evrensel ilkeleri çerçevesinde tarafsız, şeffaf, dürüst davranmaya ve ciddi, dengeli, sorumlu bir bakış açısıyla haber yapmaya davet ediyorum. Yukarıda ifade ettiğim konular hakkında en kısa zamanda hukuki yollara başvuracağımı da bu vesileyle bilinmesini isterim.” demişti.

"OĞLUNA BÜYÜKELÇİLİK İSTEDİĞİ İDDİASINA YANIT VERMİYOR"

Gazeteci İsmail Saymaz, Meral Akşener'in açıklamasına Sözcü TV ekranlarında yanıt verdi. Akşener-Erdoğan görüşmesiyle ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldığına değinen Saymaz, "Oğluna Paris Büyükelçiliği iddiası bundan daha mı hafif? Yahut Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi iddiası benim iddiamdan daha mı değersiz? Cevap vermiyor" diye çıkıştı ve şunları ekledi:

"BENİM GAZETECİLİĞİMİ SORGULAYACAĞINA KENDİ SİYASİ GEÇMİŞİNİ SORGULASIN"

"Kendi oğluna büyükelçiliği istediği iddiasına yanıt vermiyor, benim ortaya attığım, benim de İYİ Parti milletvekiline dayanarak dile getirdiğim bilgiye karşı çıkıyor. Ve zaten ofis tuttuğu bilgisini ilan etmiş olmama karşılık gazeteciliğimi sorguluyor. Benim gazeteciliğimi sorgulayacağına kendi siyasi geçmişini sorgulasın. Benimle ne ilgisi var?"

NE OLMUŞTU?

Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen isimlerle konuştuğunu belirten İsmail Saymaz, "Beştepe’ye gitme ziyaretinin bir iş adamının Yargıtay’daki davasını çözmek olduğunu söyledi ve bunu anlattıktan sonra ‘Yazık bizim emeklerimize’ diye bitirdi.” ifadelerini kullanmıştı.

Akşener bu iddiaya “Bugüne kadar herhangi bir iş insanı veya başka bir kişi adına, yargıya intikal etmiş bir konuda hiç kimseden açık veya örtülü hiçbir talebim olmamıştır, bugünden sonra da olmayacaktır. İsmail Saymaz’ın bu gerçek dışı iddiası; sadece şahsımı değil, aynı zamanda bağımsız Türk Mahkemelerini ve Sayın Cumhurbaşkanı’nı da zan altında bırakmaktadır.” şeklinde yanıt vermişti.





