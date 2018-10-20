Samsun'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde çıkan yangın korkuttu

Tayfur KARA-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 6 kişi, ambulanslarla başka hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.
Samsun’da bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin 5’inci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanı gören hastane personeli itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Bu arada hastanede bulunan hastalar da görevliler tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 sağlık personeli, 2 güvenlik görevlisi ve 1 hasta ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan, olayı haber alan hasta yakınları da hastaneye geldi. Ancak hastane nizamiye girişinde bulunan güvenlik görevlilere hasta yakınlarına ve basın mensuplarına hastaneye giriş için izin vermedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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