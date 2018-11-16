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Samsun'da silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

Bir kişinin silahla yaraladığı ablası ile ablasının erkek arkadaşı, tedavi altına alındı

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi, ablası ile ablasının erkek arkadaşını silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Caner Ş. (19), Hasköy Mahallesi 182. Sokak'taki evlerinde ablası Cansel Ş'ye (22) tabancayla ateş etti.

Yaralanan Cansel Ş, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, Karşıyaka Mahallesi Afyon Sokak'ta Cansel Ş'nin erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Samet B'yi (32) de silahla yaraladı.

Samet B, ambulansla kentteki bir özel hastanede tedavi altına alındı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Canik Samsun silahla yaralama

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